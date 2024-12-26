快訊

柯文哲背後金主群曝光！供柯選總統 高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

4大超商「2025過年新春福袋」總盤點！ 最大獎抽TESLA、台積電股票、黃金

泡湯正當時！天冷來臺南關子嶺、龜丹溫泉 體驗雙湯魅力、暖心過冬

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南龜丹溫泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
臺南龜丹溫泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南擁有關子嶺與龜丹兩大溫泉區，是寒冬暖身的最佳去處。關子嶺以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環，讓肌膚更加柔滑光潔，被譽為「天下第一靈泉」；龜丹溫泉則為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，更有「美人湯」之美稱。

▲關子嶺溫泉以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲關子嶺溫泉以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

入冬後天氣漸漸轉涼，正是泡湯的好時機，推薦遊客搭配臺南在地特色美食，安排2至3日的行程，享受泡湯之餘，探索關子嶺與龜丹周邊景點，深入體驗臺南的自然風光與人文魅力。黃偉哲市長誠摯邀請大家安排關子嶺與龜丹的「雙湯」之旅，感受臺南國際級的優質好湯。

▲遊臺南泡好湯，大啖山產美食。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲遊臺南泡好湯，大啖山產美食。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，臺南以「好山、好水、好湯、好吃、好玩」著稱，是四季皆宜的旅遊勝地。到關子嶺泡湯，可以走訪火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園等景點，品嚐桶仔雞與山產美食，或是沿著175咖啡公路來杯香濃醇的東山咖啡。

龜丹溫泉區遠離塵囂，是許多臺南人私藏的泡湯秘境，除了來龜丹泡湯、泡腳，還可以順遊鄰近的梅嶺風景區登山步道、玄空法寺、永興吊橋、萬佛寺（需預約）以及品嚐梅仔雞風味餐。

觀光旅遊局溫馨提醒，泡湯時間勿超過15分鐘，泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯期間水份流失造成體內缺水，且應避免飯後立即泡湯，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。另外，今年關子嶺溫泉美食節打造了獨具特色的夜間光影藝術，活動結束後由台南市溫泉協會認養6座夜間光影燈飾，燈飾也將續展至2025/02/28，持續點亮關子嶺溫泉區，也歡迎大家把握機會感受關子嶺光影藝術的浪漫氛圍。更多好吃、好玩的旅遊資訊，請至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

泡湯 溫泉 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

台中耶誕嘉年華綠川漂死魚 市府：疑天冷造成

世棒強打鞏冠首公開獻寶不藏了 戴愛玲羞喊：不能放過

元旦升旗科技風 總統府有夜市美食

雲林麥寮才有！明星珍餅舖「鱷魚餐包」，外皮酥脆、花生內餡香甜，素食者也能享用

相關新聞

視味覺都滿足！台南咖哩魔術餐廳　體驗超特別「濃郁咖哩飯+桌邊魔術表演」

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「鏡界咖哩魔術餐廳」吃咖哩飯還可以看魔術表演 台南「鏡界咖哩魔術餐廳」真的很特別，來用餐還可以免費看桌邊魔術表演！這次來發現咖哩飯吃起來跟之前的味道不太一

雲林麥寮才有！明星珍餅舖「鱷魚餐包」，外皮酥脆、花生內餡香甜，素食者也能享用

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 明星珍餅舖鱷魚餐包 | 雲林麥寮特色伴手禮，只有這裡才有的鱷魚餐包，酥脆的金黃外皮搭上甜甜的花生粉內餡，一顆顆像似金黃色的小元寶，因為皺褶像鱷魚背脊，加上土豆仁閩南

這裡的雪不凍手！台南人衝七股　2025「鹽山雪鹽祭」開跑　必拍亮點「6米高大雪人+雪人不倒翁大軍」萌翻全場

台南下雪了！七股鹽山「雪鹽祭」浪漫開跑，有如雪花般的雪鹽白茫茫一片，不說還真像是異國雪景，加上療癒的「6米大型雪人」裝置藝術，為純白雪地增添活潑生機，可愛模樣讓人快門按不停。

世界竹地標在雲林！走進森林基地體驗竹林的五感療癒

草嶺石壁村藏身叢山峻嶺間，與阿里山、杉林溪毗鄰空谷相望，氣候條件異曲同工，位於海拔1,200公尺至山中最高峰1,795公尺的嘉南雲峰，擁有豐富的地形景觀和生態，孕育茶、咖啡、竹筍、椴木香菇「四寶」，滿山茶園與孟宗竹林交織，負離子濃度相當高。

台南厚豬排太誘人！ 中西區美食「にくにく日式極厚豬排專門店」 炸豬排吐司外皮酥脆、肉不柴、超厚實

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「にくにく NikuNiku toast 日式極厚豬排」吐司專門店外帶吐司店 哇～超厚的日式炸豬排吐司這也太誘人了，我跟好友看到馬上去嚐鮮，整體口味我

旅行正當時！12月臺南聖誕氛圍濃厚 搭配濱海豐富生態超精彩

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年即將進入尾聲，聖誕節的浪漫氛圍也隨之而來。12月是臺南活動最豐富的月份之一，聖誕樹的燈光逐步點亮城市，「臺南購物節」也熱烈進行中，市長黃偉哲熱情邀請大家來臺南旅行正當

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。