泡湯正當時！天冷來臺南關子嶺、龜丹溫泉 體驗雙湯魅力、暖心過冬

臺南龜丹溫泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南擁有關子嶺與龜丹兩大溫泉區，是寒冬暖身的最佳去處。關子嶺以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環，讓肌膚更加柔滑光潔，被譽為「天下第一靈泉」；龜丹溫泉則為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，更有「美人湯」之美稱。

▲關子嶺溫泉以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後有助於促進血液循環。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

入冬後天氣漸漸轉涼，正是泡湯的好時機，推薦遊客搭配臺南在地特色美食，安排2至3日的行程，享受泡湯之餘，探索關子嶺與龜丹周邊景點，深入體驗臺南的自然風光與人文魅力。黃偉哲市長誠摯邀請大家安排關子嶺與龜丹的「雙湯」之旅，感受臺南國際級的優質好湯。

▲遊臺南泡好湯，大啖山產美食。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，臺南以「好山、好水、好湯、好吃、好玩」著稱，是四季皆宜的旅遊勝地。到關子嶺泡湯，可以走訪火山碧雲寺、大仙寺、崁頂福安宮、水火同源、紅葉公園等景點，品嚐桶仔雞與山產美食，或是沿著175咖啡公路來杯香濃醇的東山咖啡。

龜丹溫泉區遠離塵囂，是許多臺南人私藏的泡湯秘境，除了來龜丹泡湯、泡腳，還可以順遊鄰近的梅嶺風景區登山步道、玄空法寺、永興吊橋、萬佛寺（需預約）以及品嚐梅仔雞風味餐。

觀光旅遊局溫馨提醒，泡湯時間勿超過15分鐘，泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯期間水份流失造成體內缺水，且應避免飯後立即泡湯，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。另外，今年關子嶺溫泉美食節打造了獨具特色的夜間光影藝術，活動結束後由台南市溫泉協會認養6座夜間光影燈飾，燈飾也將續展至2025/02/28，持續點亮關子嶺溫泉區，也歡迎大家把握機會感受關子嶺光影藝術的浪漫氛圍。更多好吃、好玩的旅遊資訊，請至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。

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