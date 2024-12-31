「98府城台江線」2025元旦起每日行駛 結合賞鳥路線串聯市區及熱門景點

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣好行「88府城巡迴線」、「99安平台江線」觀光公車，自2019年04/01起開行，至今累積逾75萬人次搭乘，是目前許多旅客假日暢遊台南首選大眾交通工具，為更加貼近國內外遊客需求，並回應各界對88路、99路之建議與期待，自明2025/01/01起，兩路線將整併為「98府城台江線」，並調整為每日開行，路線串聯市區、安平及台江景點，期透過增加平日班次，提供遊客更便捷的搭乘服務，歡迎大家趁著黑面琵鷺到來的季節，趕快來一趟台南之旅吧！

▲沿線景點「321巷藝術聚落」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，遊客未來搭乘台鐵至台南火車站，即可便利轉乘「98府城巡迴線」參觀市區熱門景點，造訪孔廟、台南市立美術館1及2館、司法博物館、林百貨、赤崁樓，並可至友愛街、國華街、神農街或海安路品嚐台南道地小吃等各項美食，倘若遊客們還意猶未盡的話，路線更延伸串連安平區及七股區景點，在2025年4月之前更可搭乘至七股鹽山，並轉乘「黑面琵鷺賞鳥專車」，即可至賞鳥亭一睹黑琵嬌客展翅高飛的英姿，歡迎遊客多多搭乘利用。

▲沿線景點「河樂廣場」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市觀旅局林國華局長表示，為了提升原88、99路線整體綜效並讓國內外遊客可以更便利規劃旅程，自2025/01/01起，原88、99路整併為「98府城台江線」並調整為每日行駛，期能整併兩路線熱門景點後，進一步提升本市觀光效益，讓遊客再也不用擔心平日旅行台南該怎麼安排交通，來搭「98府城台江線」就對了！

▲黑面琵鷺。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局表示，配合本次路線調整，並同步更新站牌資訊、觀光公車中英日韓版摺頁，提供遊客最正確的乘車資訊。2025/01/01起，最新搭乘資訊可參考「台南旅遊網」、「台灣好行官」網站、「大台南公車」網站或手機下載「旅行台南」App。

【98府城台江線】2025/01/01起每日開行（至2025年4/6為賞鳥季期間）

◈ 路線站點（班次：每日14班；賞鳥季期間：每日16班）

台南轉運站→成功路→台南火車站（南站）→延平郡王祠（府前路）→建興國中（府前路）→林百貨、鄭成功祖廟→赤崁樓→中正商圈（台灣好行）→億載金城→原住民文化會館→延平街→安平蚵灰窯文化館→安平古堡（安北路）→德記洋行、安平樹屋→大員皇冠假日酒店（安北路）→觀夕平台→（延駛站點）台江國家公園管理處→四草生態文化園區（大眾廟）→四草野生動物保護區→鹿耳門橋→聖母廟（城安路）→龍山里→台灣鹽博物館→七股鹽山

賞鳥季期間路線（班次：每日8班）

七股鹽山→台灣鹽博物館→黑面琵鷺生態展示館→黑面琵鷺賞鳥亭

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