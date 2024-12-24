這裡的雪不凍手！台南人衝七股　2025「鹽山雪鹽祭」開跑　必拍亮點「6米高大雪人+雪人不倒翁大軍」萌翻全場

台南下雪了！七股鹽山「雪鹽祭」浪漫開跑，有如雪花般的雪鹽白茫茫一片，不說還真像是異國雪景，加上療癒的「6米大型雪人」裝置藝術，為純白雪地增添活潑生機，可愛模樣讓人快門按不停。

圖／台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團

圖／七股鹽山粉專

趕在合歡山武嶺之後，台南七股鹽山也驚現浪漫雪景！其實是七股鹽山「雪鹽祭」正式揭幕，6米高「大型雪人」裝置藝術登頂佇立鹽山，大雪人帶著斗笠、圍著圍巾，手拿枝仔冰與凍到發紅的臉頰，模樣超級可愛，冬日氛圍感十足，還有1米Q版鹽雪人與一批「推推雪人不倒翁大軍」陪你嗨玩感受愜意雪國。

圖／七股鹽山粉專

圖／台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團

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不僅有必拍的大型雪人，即日起至2025/1/15，還有「雪花霜淇淋」第2支半價及全園區消費滿500元贈「鹽御守」1個的優惠活動，另有位於鹽山腳的小小玩雪場與雪人拼貼相框彩繪DIY，玩雪鹽不怕被凍到冷吱吱。

圖／台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團

七股鹽山 雪鹽祭

活動日期：即日起～2025/2/28

地址：台南市七股區鹽埕里66號