咀嚼控愛店曝光！南台灣「最大顆手工芋圓」在台南 搭配冬季神隊友「燒仙草」暖胃又暖心

咀嚼控必收清單！台南有間甜品店號稱「南台灣最大顆手工芋圓」，主打簡單、天然，必點芋圓顆顆紮實，越咬越能吃到食材香氣，超多人看到分享都表示「好大顆」、「芋圓就是要手工的」。

圖／IG@eat.food_tsen授權

圖／芋圓大大粉專

台南芋圓強者「芋圓大大」擁有「南台灣最大顆手工芋圓」，每顆芋圓、地瓜圓都超飽滿，大小也很霸氣，特別是芋圓香氣十足，吃完會有滿滿飽足感。不論是搭配嫩仙草還是豆花，都很對味，絕對能滿足喜愛甜品的人。

圖／IG@eat.food_tsen授權

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順應冷冷冬天，芋圓大大還推出了冬季限定「燒仙草」，熱熱的燒仙草與帶口感的飽滿芋圓搭配，一口下去暖心也暖胃，天冷就要來上一碗補充能量。

芋圓大大推出冬季限定「燒仙草」。圖／芋圓大大粉專

芋圓大大

地址：台南市中西區友愛街204-1號

營業時間：12:0-18:00或售完（週三公休、不定期店休）

電話：0903 690 949