快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

咀嚼控愛店曝光！南台灣「最大顆手工芋圓」在台南 搭配冬季神隊友「燒仙草」暖胃又暖心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@eat.food_tsen授權
圖／IG@eat.food_tsen授權

咀嚼控必收清單！台南有間甜品店號稱「南台灣最大顆手工芋圓」，主打簡單、天然，必點芋圓顆顆紮實，越咬越能吃到食材香氣，超多人看到分享都表示「好大顆」、「芋圓就是要手工的」。

圖／IG@eat.food_tsen授權
圖／IG@eat.food_tsen授權

圖／芋圓大大粉專
圖／芋圓大大粉專

台南芋圓強者「芋圓大大」擁有「南台灣最大顆手工芋圓」，每顆芋圓、地瓜圓都超飽滿，大小也很霸氣，特別是芋圓香氣十足，吃完會有滿滿飽足感。不論是搭配嫩仙草還是豆花，都很對味，絕對能滿足喜愛甜品的人。

圖／IG@eat.food_tsen授權
圖／IG@eat.food_tsen授權

圖／IG@eat.food_tsen授權
圖／IG@eat.food_tsen授權

順應冷冷冬天，芋圓大大還推出了冬季限定「燒仙草」，熱熱的燒仙草與帶口感的飽滿芋圓搭配，一口下去暖心也暖胃，天冷就要來上一碗補充能量。

芋圓大大推出冬季限定「燒仙草」。圖／芋圓大大粉專
芋圓大大推出冬季限定「燒仙草」。圖／芋圓大大粉專

芋圓大大

地址：台南市中西區友愛街204-1號

營業時間：12:0-18:00或售完（週三公休、不定期店休）

電話：0903 690 949

編輯推薦

台南美食 燒仙草 甜品

相關新聞

咀嚼控愛店曝光！南台灣「最大顆手工芋圓」在台南 搭配冬季神隊友「燒仙草」暖胃又暖心

咀嚼控必收清單！台南有間甜品店號稱「南台灣最大顆手工芋圓」，主打簡單、天然，必點芋圓顆顆紮實，越咬越能吃到食材香氣，超多人看到分享都表示「好大顆」、「芋圓就是要手工的」。

楓紅了！探秘嘉義阿里山鄉2日遊 賞楓行程全攻略

【旅奇傳媒/編輯部報導】當寒流吹過嘉義縣阿里山鄉，山林間的楓葉開始由綠轉紅，目前楓紅已達4成，宛如一幅動人的畫作，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）指出，這個時節來阿里山鄉規劃一趟輕鬆愜意的二日遊，不僅能

視味覺都滿足！台南咖哩魔術餐廳　體驗超特別「濃郁咖哩飯+桌邊魔術表演」

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 「鏡界咖哩魔術餐廳」吃咖哩飯還可以看魔術表演 台南「鏡界咖哩魔術餐廳」真的很特別，來用餐還可以免費看桌邊魔術表演！這次來發現咖哩飯吃起來跟之前的味道不太一

雲林麥寮才有！明星珍餅舖「鱷魚餐包」，外皮酥脆、花生內餡香甜，素食者也能享用

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 明星珍餅舖鱷魚餐包 | 雲林麥寮特色伴手禮，只有這裡才有的鱷魚餐包，酥脆的金黃外皮搭上甜甜的花生粉內餡，一顆顆像似金黃色的小元寶，因為皺褶像鱷魚背脊，加上土豆仁閩南

這裡的雪不凍手！台南人衝七股　2025「鹽山雪鹽祭」開跑　必拍亮點「6米高大雪人+雪人不倒翁大軍」萌翻全場

台南下雪了！七股鹽山「雪鹽祭」浪漫開跑，有如雪花般的雪鹽白茫茫一片，不說還真像是異國雪景，加上療癒的「6米大型雪人」裝置藝術，為純白雪地增添活潑生機，可愛模樣讓人快門按不停。

世界竹地標在雲林！走進森林基地體驗竹林的五感療癒

草嶺石壁村藏身叢山峻嶺間，與阿里山、杉林溪毗鄰空谷相望，氣候條件異曲同工，位於海拔1,200公尺至山中最高峰1,795公尺的嘉南雲峰，擁有豐富的地形景觀和生態，孕育茶、咖啡、竹筍、椴木香菇「四寶」，滿山茶園與孟宗竹林交織，負離子濃度相當高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。