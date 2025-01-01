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斗六最好吃日本拉麵店！人氣豚骨拉麵、叉燒飯必點 還能免費加麵一次

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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麵屋三豚 | 斗六的麵屋三豚就在火車站附近，之前就放在口袋名單，平常日生意就很好，以豚骨湯頭為底，另外還有販售叉燒飯、昭和布丁，店裡座位只有八席，人多時需要等候一下，網評斗六最好吃日本拉麵店。

斗六拉麵店

之前在斗六吃過京軒拉麵，是濃郁的二郎系拉麵，這次來試看看麵屋三豚，離火車站很近交通方便，只是開車的人不好停車，以豚骨湯頭延伸，不定期推出限定版拉麵，兩位老闆會去日本嘗試不同拉麵店口味，不斷精進自己，難怪生意這麼好。

雖然這邊不好停車，但店門口前是蠻好停摩托車的。

麵屋三豚溫馨提醒，每席位低消220元，每碗拉麵可免費加麵一次。

室內用餐空間真的蠻小的，很高的男生應該不太好坐這種座位，裡面大約8個座位，人多時會叫號入內，有時候是一批一批進入，網路有人說老闆很兇，但是我覺得不會。

拉麵使用點選機結帳，豚骨鹽味拉麵、豚骨醬油拉麵、豚骨味噌拉麵、加點區、限定拉麵(內用)。我點了焦蒜鹽味拉麵（基本款）230、叉燒飯（限量）60。

內用還有冰麥茶（無糖）、冰水可以去用，旁邊還有洗手台。

座位前還有提供調味料。

雖然座位前有透明塑膠布隔開，但還是看的到老闆作業流程，還蠻有趣的。

焦蒜鹽味拉麵（基本款） 230。上方漂浮的應該是蒜油，搭配兩片叉燒肉、一顆溏心蛋、蔥花、海苔片、筍片。

我選擇的是口味正常、麵正常，麵量其實很多，吃完後我覺得好飽，沒想到旁邊的男生們全部都再加一份麵，真的很厲害。

叉燒肉蠻大一片，我又塞入了熱湯裡泡熟一點，吃起來很柔軟，入口厚度剛剛好。

溏心蛋是直接給一顆，還蠻大方的喔。

我選的是豚骨鹽味+焦蒜，吃起來蒜味很香但不會太濃郁，湯頭喝起來不會太鹹，濃厚度剛剛好，但我最後沒有把湯喝光，吃了叉燒飯太飽了。

叉燒飯（限量） 60。其實我只是點來拍照，吃完麵後真的飽到不行，叉燒碎肉上方還有加上美乃滋炙燒後灑上大量蔥花。

炙燒過的美乃滋跟叉燒碎肉很香，白飯則是粒粒分明，因為太飽了我最後留了一些白飯沒吃完。

麵屋三豚離斗六火車站很近，下次我會想點限定拉麵跟昭和布丁，讓我挺有興趣的。

麵屋三豚

電話：05-534-0745

營業時間：11:30~13:30、17:00~20:30（週六跟不定期公休）

地址：雲林縣斗六市民生路48-1號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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