不輸名店、連鎖店！ 嘉義夜市裡「超平價甜甜圈」 高人氣「酥脆蛋撻、飄香可頌」平均一個只要33元
夜市裡尋寶藏！嘉義彌陀夜市一星期僅營業週三、週五兩天，夜市裡有攤超人氣烘焙，販售各式高顏值甜甜圈、美味可頌和超夯蛋撻，且統統都是銅板價，不少人看到價格後都吃驚直呼「直接來10個」、「這價錢我夾爆」。
藏身嘉義東區的週三、五限定「彌陀夜市」裡的超人氣攤位，主打多種口味甜甜圈、可頌和蛋撻，每一款顏值都超高、不輸名店與連鎖店。但卻擁有很優勢的親民價格，單價約落在40元左右，還有「全品項買5送1」的組合優惠，平均一個只要33元，看得到的蛋撻、可頌和甜甜圈統統任你選，甜點控看到一定會不小心失控全部夾一輪。
部落客美食瓦斯桶推薦檸檬糖霜、巧克力口味和蛋撻，不用回烤就很酥脆，讓人還沒拿回家就忍不住在路上開嗑。值得一提的是，由於內行人很多，建議可以早點前往，以免搶不到熱門口味喔。
彌陀夜市
地址：600嘉義市東區立仁路
營業時間：週三、週五
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