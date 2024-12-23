世界竹地標在雲林！走進森林基地體驗竹林的五感療癒

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年即將進入尾聲，聖誕節的浪漫氛圍也隨之而來。12月是臺南活動最豐富的月份之一，聖誕樹的燈光逐步點亮城市，「臺南購物節」也熱烈進行中，市長黃偉哲熱情邀請大家來臺南旅行正當

2024-12-17 15:00