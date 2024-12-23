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世界竹地標在雲林！走進森林基地體驗竹林的五感療癒

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

草嶺石壁村藏身叢山峻嶺間，與阿里山、杉林溪毗鄰空谷相望，氣候條件異曲同工，位於海拔1,200公尺至山中最高峰1,795公尺的嘉南雲峰，擁有豐富的地形景觀和生態，孕育茶、咖啡、竹筍、椴木香菇「四寶」，滿山茶園與孟宗竹林交織，負離子濃度相當高，雲林縣政府曾委託台大實驗林團隊針對竹林進行調查監測，民眾在竹林中活動後，負離子對身體有正向紓壓之益，因此透過森林保育、竹構建築和多樣的植療體驗，在這偏遠山區打造全台首座「草嶺石壁森林療癒基地」。

療癒基地起點「五元二角」，以竹製裝置構成的森林療癒園區，園區規劃多條步道及地景設施，依不同難易度分為親子型、體驗型及勇腳型。走進孟宗竹林與杉木林混生的「木馬古道」，藍腹鷳作伴同享飽滿負離子，尋訪隱身竹林的「穹頂竹棚」、「瀞座」、「低語軒」、「風之舞台」、「微風小築」等竹藝術設施，帶上以草嶺特產椴木香菇與筍片等入菜的「竹創餐盒」，或在林間體驗竹林茶席，滌盡塵世的壓力與困頓。

　

景點資訊

草嶺石壁森林療癒基地

地址：雲林縣古坑鄉草嶺81-5號

電話：0980-860-776

時間：園區24小時開放，體驗皆採預約制

FB：草嶺石壁森林療癒基地（世界竹地標）

消費：靜心品茗150元/人、竹園品食100-500元/人、咖啡烘豆體驗600元/人（6人成團）

　

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