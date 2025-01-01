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冬日暖陽戶外踏青 台南登山吃美食、賞美景

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關子嶺好漢坡。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
關子嶺好漢坡。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南的冬季乾爽溫暖，是四季中最宜人、最適合全家老小一同外出郊遊的時節。尤其冬日到台南享受溫暖陽光，加上山區清新的空氣讓人心曠神怡，親近大自然更可以舒緩身心。

黃偉哲市長特別推薦可前往台南東邊山區旅遊軸帶，如楠西、南化、白河、東山等區域，歡迎規劃一趟山中漫步小旅行，感受大自然帶來能量，還能俯瞰整片山林美景，更有利於身心靈健康，紓解壓力、恢復活力。市長也溫馨提醒，日夜氣溫變化較大，記得帶上一件薄外套，這樣不僅能保暖，還能輕鬆應對突如其來的寒意！

▲獅額山步道。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲獅額山步道。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）林國華局長表示，台南擁有多元的特殊地貌及豐富生態環境，更有多條各具特色的登山步道，像是白河區關子嶺好漢坡登山步道還可以順道泡個泥漿溫泉、吃桶仔雞、參觀水火同源奇景；東山區獅額山登山步道山頂有觀景台，可以俯瞰曾文水庫，和瞭望中央山脈（玉山到北大武山）；楠西區梅嶺有4條登山路線，有可欣賞近二十萬株梅樹，更要品嘗梅子主题料理；南化區烏山有獼猴保護區，有豐富的生態資源，更可居高俯瞰南化水庫美景一覽無遺。各地區也都有許多當季的特產農產品可供選擇，像是東山椪柑、楠西梅子、東山咖啡等等，都是不容錯過的在地特產。

▲關子嶺泥漿溫泉。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲關子嶺泥漿溫泉。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，為了維持各登山步道環境及設施狀況，均有建立與各權管單位的聯繫窗口，有環境或設施問題，都會第一時間通知權管單位進行處理，以維護登山品質。2024年市府也針對烏山步道的紫竹寺東側休憩平台、龍湖步道階梯等進行改善，已完成驗收，歡迎來走訪台南充滿魅力的登山步道，親近大自然也得到健康。若一天不夠用，歡迎下榻一宿，安排兩天一夜的旅程，探索台南的美好。更多旅遊資訊請至「台南旅遊網」、「台灣山林悠遊網」查詢。

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