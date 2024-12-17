文青咖啡廳再+1！「ABG COFFEE 台南忠義店開幕」，日治風建築展現現代咖啡美學
台南再添質感咖啡廳！知名咖啡品牌 ABG COFFEE 全台第三家分店正式登陸南台灣，選址於充滿歷史氛圍的台南林百貨周邊。以深色木紋搭配現代設計的店內空間，結合古都文化與未來潮流，打造獨特的咖啡美學。濃郁的咖啡香氣與緩慢迷人的生活節奏相得益彰，成為居民與旅客療癒心靈的最佳場所。
為深化在地連結，ABG COFFEE 特別攜手台南知名品牌「蜷尾家」，推出限定輕食選擇。結合傳統台式麵包與咖啡香氣，復刻懷舊味道，為經典注入創新風味。每一口都帶來意想不到的驚喜，呈現台南飲食文化的多元魅力。
全新限定商品與咖啡特色 引發注目
為慶祝新店開幕，ABG COFFEE 台南忠義店推出店限定設計T恤，靈感源於鹹奶油厚片及經典紙杯，結合復古旗格元素，展現品牌美式文化的獨特風格。咖啡豆則由專業咖啡師郭開蘊特別調配，採用衣索比亞日曬處理法與哥倫比亞水洗處理法，經中度烘焙後呈現杏桃蜜甜、榛果可可香氣，尾韻帶有獨特焙茶風味，讓咖啡迷一試成主顧。
ABG COFFEE 台南忠義店資訊
地 址｜台南市中西區忠義路二段 77 號
電 話｜(06) 2214833
營業時間｜8 AM – 5 PM
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