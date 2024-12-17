旅行正當時！12月臺南聖誕氛圍濃厚 搭配濱海豐富生態超精彩

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年即將進入尾聲，聖誕節的浪漫氛圍也隨之而來。12月是臺南活動最豐富的月份之一，聖誕樹的燈光逐步點亮城市，「臺南購物節」也熱烈進行中，市長黃偉哲熱情邀請大家來臺南旅行正當時。觀光局長林國華也說，臺南的12月除了活動多，也是生態旅遊的最佳時節，歡迎來臺南欣賞黑面琵鷺及濱海的冬候鳥。

▲2024新營文化中心聖誕樹。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

精彩聖誕節活動不間斷

臺南的聖誕節活動將持續到年底，各種精彩活動不間斷。除了2024/11/29-2025/01/05的聖誕燈節點亮臺南從北到南，其他熱鬧活動如12/21搖滾耶誕演唱會及聖誕星願遊園市集、12/22南瀛耶誕同樂會、12/28南瀛草地音樂會、12/31台南好 YOUNG 跨年晚會等精彩活動，將為市民與遊客帶來無限歡樂及濃濃過節氛圍。

此外，藍晒圖文創園區的「藍晒圖耶誕小鎮」、南紡購物中心的「聖誕 FUN 紡樂園」、MITSUI OUTLET PARK 台南的「甜蜜夢境皮克斯主題燈飾造景」等，處處瀰漫著濃厚的聖誕氣息，讓遊客留下難忘的美好回憶。

2024臺南聖誕燈節－河樂廣場。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

▲黑面琵鷺冬季飛往台南濱海渡冬，生態迷不可錯過。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

季節限定黑琵賞鳥去

臺南12月的濱海生態也極具吸引力。依據《2024年黑面琵鷺全球同步普查》結果顯示，全球共記錄6,988隻的黑面琵鷺，臺灣有4,135隻，其中有2,088隻選擇在臺南渡冬，顯示臺南的濱海環境對國際級保育類生物非常友善。

想欣賞黑面琵鷺及冬候鳥的民眾，現在正是賞鳥最佳時機，推薦到七股區的賞鳥亭、潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區等熱門地點。觀光旅遊局也提醒，欲前往賞鳥的遊客，注意保護自然環境，並做好防曬與保暖措施，避免打擾到冬候鳥，讓這份珍貴的資源永續留存。

▲2024臺南新光三越聖誕主題展覽。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

此外，2024「臺南購物節」已開跑，活動將持續至2025/02/15，只要消費滿50元就有機會抽中好禮，且用 LINE 掃一掃發票即可輕鬆登錄。今年更特別結合全市59個公有零售市場，推出市場專屬行銷券，連在市場買菜都有機會抽中百萬名車！活動中還設有許多豐富獎品和神秘大獎，歡迎大家規劃多日遊程，來臺南旅遊並享受購物樂趣，盡情體驗臺南冬季豐富多元的文化與魅力。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團查詢。

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