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全球最大！精品燒肉新篇章 「碳佐麻里新興園區」盛大開幕 開箱「環境美學3亮點」台南人開吃衝第一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／碳佐麻里精品燒肉及台南市政府提供
圖／碳佐麻里精品燒肉及台南市政府提供

燒肉控必衝！全球最大燒肉園區「碳佐麻里新興園區」於12/7盛大開幕，占地廣達2.3公頃，更鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等景點與交通樞紐，為台南一日遊打造最方便、最美味的一條新路線。

碳佐麻里精品燒肉台南新興店菜單。圖／碳佐麻里精品燒肉提供
碳佐麻里精品燒肉台南新興店菜單。圖／碳佐麻里精品燒肉提供

全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里新興園區」於12/7盛大開幕。圖／台南市政府提供
全球最大燒肉旗艦園區「碳佐麻里新興園區」於12/7盛大開幕。圖／台南市政府提供

備受全台饕客關注的「碳佐麻里新興園區」終於在本月7日正式開幕，成為全球最大燒肉園區。不僅擁有2.3公頃的超大占地，內裝部分也精心設計了與自然共生的「一線天」、「天井」和「樹洞」等三大特殊造景，讓室內能隨著不同時刻的光影變化更替，和生態共生共榮，體現「環境美學x品味燒肉」的新理念，同時驚豔你的視味覺雙重感官。

圖／碳佐麻里精品燒肉粉專
圖／碳佐麻里精品燒肉粉專

圖／橙田建築室研所提供
圖／橙田建築室研所提供

圖／橙田建築室研所提供
圖／橙田建築室研所提供

碳佐麻里精品燒肉台南新興店菜單。圖／碳佐麻里精品燒肉提供
碳佐麻里精品燒肉台南新興店菜單。圖／碳佐麻里精品燒肉提供

除了碳佐麻里新興園區開幕外，「天鍋麻辣鴛鴦鍋」台南新興店也同步登場，為在地人的味蕾提供多樣的美味選擇。而隔壁的南台灣最大「誠品生活 台南」即將開幕，該雙品牌預計在2025年第一季進駐，為台南旅遊打造全新的生活與餐飲體驗。

碳佐麻里新興園區

地址：台南市南區新興路555號

營業時間：開幕期間12:00-24:00

電話：06-2910-777

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