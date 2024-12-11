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嘉義縣親子旅遊超夯！逐鹿部落餵鹿、享鄒族美食、順遊公興森態園區

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旅客可安排於嘉義鄒族逐鹿文創園區親子遊，在逐鹿部落餵鹿、吃鄒族美食再順遊公興森態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
旅客可安排於嘉義鄒族逐鹿文創園區親子遊，在逐鹿部落餵鹿、吃鄒族美食再順遊公興森態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】親子來嘉怎麼玩？跟著交通部觀光署公布的嘉義縣觀光百大亮點一起玩準沒錯，本次入選「台灣觀光100亮點」的鄒族逐鹿文創園區，是親子放電的最佳選擇，園區有鄒族文化導覽、餵鹿體驗、小獵人射箭體驗、精彩的歌舞表演以及鄒族特色美食，還能再順遊最近的山區步道園區公興森態園區，有輕鬆好走的特色步道、還可預約茶席、槌染等2項特色體驗，也能購買嘉義特有的美食、特產，邀請全國遊客一起來阿里山迎接新年第一道曙光，遊玩6大觀光亮點。

▲逐鹿－歌舞表演。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲逐鹿－歌舞表演。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）表示，「台灣觀光100亮點」整合全台各縣市觀光資源，集結全台力量拉抬旅遊宣傳力道，很高興嘉義縣有6大特色景點入圍，有世界聞名的阿里山，今年全線通車的阿里山森林鐵路，太平雲梯、故宮南院及奮起湖，還有嘉義最在地的鄒族部落文化都在名單內。12月將輪由嘉義縣擔任主打星，以「鐵道、日出」為主題，結合即將於元旦登場的阿里山日出印象音樂會，將推出多項產業優惠活動，相當值得期待。

▲逐鹿－絹印提袋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲逐鹿－絹印提袋。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局指出，阿里山的鄒族文化及體驗豐富又具特色，而逐鹿位於觸口轆子腳，早期族人就已在此打獵、活動，梅花鹿和鄒族文化有相當深遠關係，鄒族祖先稱為「Poftongveoveo」，意旨為追逐狩獵梅花鹿的地方，現在部落族人以傳統文化為發想發展觀光體驗，也將山區特產以傳統結合創新做成美食，歡迎來到逐鹿傳說梅花鹿園餵食可愛的梅花鹿，體驗原住民傳統弓箭還有道地的鄒族文化。

▲公興森態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲公興森態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

逐鹿部落玩不夠，還可順遊位於阿里山公路47.4K處的公興森態園區，園區內有蜿蜒在林間的龍美步道，總計長874公尺，感受自然芬多精，有涼爽舒服的感覺，也有特色場館、涼亭及工坊，有販售農特產品及咖啡、愛玉、山粉圓、冰淇淋、冷飲等，另有彩繪斗笠、彩繪燈籠、拓染等DIY體驗以及兒童射箭，已然成為新興的休憩及尋幽訪勝景點。

▲嘉義親子遊路線圖。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲嘉義親子遊路線圖。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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