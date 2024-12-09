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勝過名店！在地人不藏了 嘉義「老香腸攤」飄香近50年 古早味飽滿香腸、糯米腸吃得出炭香

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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揭密嘉義人美食清單！嘉義西區有間香腸攤，擁有價格實惠、新鮮好吃的好評價與口碑，內行人一看就知道是哪家，紛紛回味起它的美味，大讚「勝過名店」、「最好吃的香腸跟米腸」，也吸引不少外地網友先收藏，準備等衝嘉義時朝聖一下。

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嘉義人都知道的飄香近50年老店「嘉龍牌香腸」是不少人嘴饞的最佳良伴，瘦肉居多的自製香腸帶有獨特酒香，外皮經過木炭現烤變得焦脆，吃起來不膩口，不論是配白飯還是當下酒菜都剛好。而香腸的神隊友「糯米腸」同樣深受饕客激推，大腸外衣包裹香Q糯米飯，加上些許瘦肉點綴口感更豐富，更被部落客美食瓦斯桶狂讚「可以封神」。

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不僅有部落客推薦，吃過的網友更在Google地圖留下「香腸大腸都超好吃，別的地方吃不到的」、「真材實料，值得回訪」、「搭配蒜頭一起吃更是一絕」等評價。喜歡偏有紮實肉感香腸的朋友可別錯過，筆記本拿出來先記下再說。

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嘉龍牌香腸

地址：嘉義市西區垂楊路548號

營業時間：17:00～售完

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嘉義美食 小吃 排隊美食 老店 部落客推薦

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