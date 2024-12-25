視味覺都滿足！台南咖哩魔術餐廳　體驗超特別「濃郁咖哩飯+桌邊魔術表演」

「鏡界咖哩魔術餐廳」吃咖哩飯還可以看魔術表演

台南「鏡界咖哩魔術餐廳」真的很特別，來用餐還可以免費看桌邊魔術表演！這次來發現咖哩飯吃起來跟之前的味道不太一樣，咖哩味很濃郁，詢問店家後確實有更換過咖哩，馬上拍照來分享給你們，喜歡吃咖哩的朋友可以來試試這家，來到鏡界咖哩真是視覺、味覺都滿足呢～

台南咖哩「鏡界咖哩」外觀

鏡界咖哩店址位於水交社路上，周邊還算好停車，距離水交社文化園區不遠，吃飽可以到附近走走，當天我假日到現場就已經有幾組饕客在外面等候了呢～

台南咖哩飯「鏡界咖哩魔術餐廳」店內環境

一走進店內使用鏡面來裝潢，空間多了幾分魔幻的感覺，也很像是來到餐酒館用餐，吧檯上的菜單透過鏡子就變成正的，這計非常有巧思。店內座位不算多，如果用餐人數較多建議先訂位。

台南南區美食「鏡界咖哩魔術餐廳」菜單

主要販售咖哩飯，主餐有雞、豬、牛肉，還有炸豆腐及素食咖哩飯，咖哩飯是不會辣的，來這裡用餐的小朋友也可以大口吃咖哩，若想吃辣的話可以另外加，咖哩配菜有玉米筍、時蔬、溏心蛋，均附微糖去冰紅茶一杯，另有兩種白/番茄口味義大利麵可以選擇，有也單點及飲品。比較特別的是還有狗狗雞肉餐，家中毛小孩也可以一起來用餐呢～但毛小孩入內需要牽繩，不可上桌椅，若要帶寵物前往的朋友再請留意呦～

「鏡界咖哩魔術餐廳」餐點介紹

日式厚切豬排咖哩飯 330元

一上桌就聞到咖哩的香味，配上豬排酥炸看起來好誘人，豬排火候控制的剛好，吃起來酥脆嫩口，不會柴柴的，且保有厚度，咖滋咖滋的口感，再配上濃厚的咖哩真的超搭!吃完相當滿足～

日式楓糖燒肉咖哩飯 260元

這道也是店內人氣餐點，鏡界咖哩都是搭配薑黃飯，楓糖燒肉炒的時候加入楓糖下去炒，多了一點甜甜的滋味，而且肉量還蠻足夠，這次來發現咖哩口味和之前不太一樣，詢問了店家，原來有改配方，使用的咖哩以蔬菜為基底，有紅蘿蔔、洋蔥、香菇碎…等食材，加上巧克力更提升了咖哩的濃郁與香氣，趁熱吃細細品嚐還可以感受到巧克力的香氣，非常的下飯好吃！

餐點可加價

A餐加價升級+30元 升級A餐飲料可任選

B餐加價升級+100元升級B餐飲料任選，附薯條+點心（冰淇淋或冰地瓜）

薯條

酥脆的薯條趁熱吃會想一口接一口。

蜜桃氣泡水/葡萄氣泡水

氣泡飲用高腳杯裝看起來好有儀式感耶！這兩款喝起來都帶有果香，微微的氣泡感非常爽口，佐餐可以解膩。

冰淇淋

口味隨機，依照當日供應口味為主！

來這裡最期待的是餐後還有桌邊魔術可以看，鏡界咖哩的老闆本身是魔術師，不時還會參加公益表演，魔術師的手法非常俐落，讓人看得目不轉睛，而且魔術師還會跟你互動，十分的有趣，我都這麼近觀看了，竟然完全看不出破綻耶～真的非常精采！

老闆也常在FB上分享魔術表演，有興趣的朋友可以直接到鏡界咖哩魔術餐廳用餐，品嘗美味的咖哩後，還可以看表演喲！以上分享給大家囉～

鏡界咖哩魔術餐廳

地址：台南市南區水交社路8號

電話：06 292 0886

營業時間：平日11:30-16:30（15:30最後點餐）；17:45-20:30（19:40最後點餐）／假日11:30-20:30(中間不休息)

公休日：週二休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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