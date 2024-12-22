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台南厚豬排太誘人！ 中西區美食「にくにく日式極厚豬排專門店」 炸豬排吐司外皮酥脆、肉不柴、超厚實

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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「にくにく NikuNiku toast 日式極厚豬排吐司專門店外帶吐司店

哇～超厚的日式炸豬排吐司這也太誘人了，我跟好友看到馬上去嚐鮮，整體口味我們都還蠻喜歡，今天就來分享給你們囉～

台南厚豬排「NikuNiku toast 日式極厚豬排」外觀

NikuNiku toast 日式極厚豬排位在中山路79巷口，旁邊是旭峰號，鄰近寮國咖啡、鬼咖啡、吳園⋯⋯等，距離台南火車站也不遠呦！主要以外帶為主。

台南中西區美食「NikuNiku toast 日式極厚豬排」菜單

除了厚豬排吐司以外，還有炸物、烤厚片可以選擇。

酥脆的厚豬排淋上特製黑燒醬。

舒肥過的肉吃起來不柴，這個厚度很可以耶！！

「NikuNiku toast 極厚日式炸豬排吐司199元」

這次就是為了這個極厚炸豬排來的，現點現做大約15分鐘左右，建議提前預定。

厚厚的豬排比50元還要厚，看起來好好吃，豬排有先舒肥過，豬排雖然厚厚一層但吃起來完全不柴，外皮酥脆，肉質厚實軟嫩，帶有獨特香氣，淋上特製黑燒醬，配上吐司大口咬下真的好過癮，很好吃耶～

一個199元不便宜，但吃完很有飽足感呢，如果你也喜歡喜歡厚厚的炸豬排不妨去試試囉～今天就簡單分享給大家。

NikuNiku toast 日式極厚豬排

地址：台南市中西區中山路79巷（旭峰號旁）

預訂專線/Line：0983-406684

營業時間 ：平日11:00-18:00

假日10:00-18:00售完為止不定期公休

訂購專線：0983-406684

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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