台南厚豬排太誘人！ 中西區美食「にくにく日式極厚豬排專門店」 炸豬排吐司外皮酥脆、肉不柴、超厚實
udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖
「にくにく NikuNiku toast 日式極厚豬排」吐司專門店外帶吐司店
哇～超厚的日式炸豬排吐司這也太誘人了，我跟好友看到馬上去嚐鮮，整體口味我們都還蠻喜歡，今天就來分享給你們囉～
台南厚豬排「NikuNiku toast 日式極厚豬排」外觀
NikuNiku toast 日式極厚豬排位在中山路79巷口，旁邊是旭峰號，鄰近寮國咖啡、鬼咖啡、吳園⋯⋯等，距離台南火車站也不遠呦！主要以外帶為主。
台南中西區美食「NikuNiku toast 日式極厚豬排」菜單
除了厚豬排吐司以外，還有炸物、烤厚片可以選擇。
酥脆的厚豬排淋上特製黑燒醬。
舒肥過的肉吃起來不柴，這個厚度很可以耶！！
「NikuNiku toast 極厚日式炸豬排吐司199元」
這次就是為了這個極厚炸豬排來的，現點現做大約15分鐘左右，建議提前預定。
厚厚的豬排比50元還要厚，看起來好好吃，豬排有先舒肥過，豬排雖然厚厚一層但吃起來完全不柴，外皮酥脆，肉質厚實軟嫩，帶有獨特香氣，淋上特製黑燒醬，配上吐司大口咬下真的好過癮，很好吃耶～
一個199元不便宜，但吃完很有飽足感呢，如果你也喜歡喜歡厚厚的炸豬排不妨去試試囉～今天就簡單分享給大家。
NikuNiku toast 日式極厚豬排
地址：台南市中西區中山路79巷（旭峰號旁）
預訂專線/Line：0983-406684
營業時間 ：平日11:00-18:00
假日10:00-18:00售完為止不定期公休
訂購專線：0983-406684
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言