2025阿里山眠月線最新消息：入園申請、交通資訊一次告訴你！

阿里山的神秘之地「眠月線」，建於日治時期，過去曾於921大地震，以及八八風災中造成嚴重損害，使得這段鐵路停駛至今。其獨特的自然景觀和歷史背景，近年來成了登山的熱門景點。這篇文章將帶大家了解「交通方式」、「登山路線」、「如何申請入山許可」以及一些「登山注意事項」

交通方式

1. 自行開車

國道三號中埔交流道下 > 沿阿里山公路（台18線）> 遇嘉130鄉道後駛入 > 嘉130鄉道到底後左轉，繼續行駛阿里山公路（台18線）即可抵達

＊阿里山公路蜿蜒曲折，山路較為狹窄，請務必小心駕駛

2. 大眾運輸工具

火車｜搭乘高鐵或台鐵至嘉義站，再轉乘阿里山線接駁車

客運｜國光客運1835線台北直達阿里山，或搭乘嘉義縣公車7322路

公車｜台灣好行（阿里山A線），從高鐵嘉義站出發，在「阿里山森林遊樂區」站下車；台灣好行（阿里山B線），從台鐵嘉義站出發，在「阿里山森林遊樂區」站下車

＊大眾運輸班次較少，建議事先查詢時刻表並預定車票

阿里山登山路線 橘子貓TTtrips

如何申請入山許可證

申請單位：農業部林業及自然保育署

申請方式：線上申請或現場申請

申請文件：身份證或護照、入山許可申請書

申請費用：免費

申請流程：

進入「自然保護區域進入申請系統」，選擇『自然保留區』及『台灣一葉保留區』後點選 ’’我要申請’’

閱讀申請規範並同意

申請人註冊

填寫申請資料

填寫參加成員名單

遞交申請

＊建議在出發日期前5到60天申請，因為此區管制人數為350人，超過需抽籤。

登山路線

眠月線全長約 7 公里，沿途有許多景點，可以依自己的體力選擇不同的路線：

輕鬆路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 奮起湖車站，約 2 公里，適合親子同遊

挑戰路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 神木車站 - 奮起湖車站，約 4 公里，適合體力較佳的旅人

深入路線｜奮起湖車站 - 眠月線起點 - 神木車站 - 十字路口 - 眠月線終點 - 奮起湖車站，約 7 公里，需要體力及經驗，建議事先做好準備

前往阿里山眠月線體驗山林的靜謐、欣賞自然的奇觀 橘子貓TTtrips

注意事項

穿著適合的登山鞋，並攜帶充足的水和食物。建議攜帶防蚊液、防曬油等防護用品，保護自身健康。

山區天氣多變，穿著上做好防寒措施，並攜帶輕便雨具。

注意山林生態，勿隨意採摘或丟棄垃圾，維持並保護自然環境。

隨時注意自身狀況，若感到不適，請立即下山，切勿勉強。

部分路段有落石，需注意安全。

事先規劃行程，安排住宿、交通等事宜，以確保行程順利。

附近景點

除了眠月線，阿里山還有許多值得一遊的景點：

1. 奮起湖老街：充滿懷舊風味的傳統街區，品嘗奮起湖便當、欣賞古色古香的建築。這裡適合全家大小一同前往，可以漫步老街、體驗傳統文化，品嚐在地美食，特別是奮起湖便當，更是不可錯過的特色。

2. 阿里山國家森林遊樂區：欣賞千年神木、乘坐阿里山小火車，體驗山林之美。這是阿里山旅遊的重心，適合全家大小、情侶、朋友一同前往，可以漫步森林、欣賞神木、乘坐小火車，體驗高山景觀，感受山林的寧靜。

3. 石棹：眺望玉山、阿里山，欣賞雲海日出，享受高山景觀。石棹是觀賞日出、雲海的絕佳地點，適合喜歡攝影、戶外活動的旅人，可以早起欣賞日出、雲海，捕捉美麗的景色。

4. 瑞里：探索森林步道、欣賞螢火蟲，體驗寧靜的山林生活。瑞里擁有豐富的自然資源，適合喜歡慢步、親近大自然的旅人，可以漫步森林步道，欣賞美麗的風景，尋找螢火蟲的蹤跡。

阿里山秋季活動

1. 楓葉：管理處特別規劃了多條賞楓步道，包含「祝山步道」、「神木步道」、「沼平步道」等。沿途設有解說牌，介紹不同品種的楓樹，以及跟楓樹有關的知識，在欣賞美景的同時，還可以增長知識。

2. 芒草：除了可以賞楓之外，在「塔塔加」、「奮起湖」可以觀賞隨風搖曳的芒草，宛如一片銀色海洋。管理處還規劃了「芒草攝影比賽」，邀請攝影愛好者捕捉芒草的動人瞬間，留下秋日的回憶。

3. 茶會：管理處每年秋季都會舉辦秋季茶會，結合不同活動進行品茶，例如樂團演出、邀請原住民結合部落特色或欣賞日出雲海。因應每年結合的特色不同，除了品茶與欣賞風景外，可以獲得額外的體驗。

4. 鄒族文化：阿里山是鄒族居住的領域，每年不同時節，他們會舉辦不同活動，讓大家透過體驗了解鄒族文化。秋季可以參加「小米收穫節」，在活動中可以品嚐用小米製作的美食，小米酒、小米糕、小米飯等。喜歡音樂的遊客可以參加「mini音樂祭」，藉由音樂展現鄒族的生活方式及文化，把即將失傳的古謠和傳說故事與創新創作、編曲方式結合。除了鄒族外，他們還邀請其他部落的知名舞團及原住民音樂人共襄盛舉，結合舞蹈、音樂帶來一場特別的感官體驗。

5. 星空導覽：阿里山海拔高，光害少，視野遼闊。阿里山國家森林遊樂區提供星空導覽活動，讓遊客在專業導覽員的引導下，認識夜空中不同的星座、星體，並使用望遠鏡觀測天體。

特色餐廳

1. 阿將的家23咖啡館：這個巨石村落是由阿將夫婦親手搭建，有如來到魔戒精村，更像是宮崎駿石頭屋，在這裡用餐可以感受到滿滿的藝術之美，除了品嚐咖啡香、吃鬆餅和眺望風景，店家也有提供住宿和露營。

＊現場取號候位，無預約服務、不開放寵物入場、不接待9人以上團體、入場停留最長2小時、可以拍照，但不開放空拍或商業拍攝、低消：280元／人、只接受現金交易、假日不定時公休，要前往之前，建議先去粉絲團確認當天是否有營業。

阿將的家23咖啡館粉絲團：https://www.facebook.com/ajanghome/?locale=zh_TW

2. 茶田35號：茶田35號是一間很隱密的茶坊，位於阿里山森林遊樂園區的小笠原山上。一樓是展覽空間，二樓是飲茶觀景空間，這裡也有賣茶葉伴手禮。

＊營業時間：06:00-13:30

茶田35號官網：https://ag.alishan18-35.com/tw/

總結

前往阿里山眠月線，除了可以享受登山的樂趣，還可以體驗山林的靜謐、感受歷史的痕跡、欣賞自然的奇觀；更可以品嘗在地美食、體驗鄒族文化，還能夠仰望夜空中的滿天星斗，讓您的旅程充滿難忘的回憶。

看完這篇文章後，是不是更了解阿里山豐富的旅遊資源呢？現在就來規劃一趟精彩的森林之旅吧！