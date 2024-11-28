台南小資族快收藏！精緻壽司平價擁有 日式弁當全新登場





【福島壽司-林森總店】座落在台南東區林森路上，地處台南知名的福島日本料理旁，品牌也是「福島」在台南的二代店，從原有的日式料理精神為起點，打造獨屬於福島俱樂部的壽司料理，且精緻的壽司不僅品項多元，還十分平價！是附近一帶的上班族、小資族們在一日辛勞之後，會買來犒賞自己的最佳首選！

店內環境巧而質感，帶有日系獨有的簡約裝潢設計感。除了座位區之外，一側還有擺放多款品牌獨家推出的文創周邊商品可自由選購，也因此吸引到不少年輕人特意前來店裡朝聖。

店家推出的菜單種類多元，除了有炸蝦壽司、鯛魚握壽司、炸花枝海苔壽司、照燒雞壽司捲、乳酪壽司、玉子燒壽司等單點品項之外，還有像是福島1號、社長綜合、上班族綜合、櫻花綜合、下町綜合、頑張綜合等頗具元氣色彩的綜合壽司系列，若想要多人一同聚餐享用，也有福島壽司盤、福島壽司桶等大份量的選擇！

▲品牌提供的壽司料理皆為熟食壽司。

│福島壽司B盤

想與同事、好友或家人一起共享美味壽司，福島壽司B盤不失為一個好選擇！此品項約可讓3至4人共食，拼盤擁有壽司的種類非常多，如乳酪壽司、旗魚海苔壽司、鮮蝦壽司、龍蝦沙拉壽司通通吃得到！各式各樣的綜合口味讓客人一次滿足！

│社長綜合

平價的綜合壽司系列是店內的人氣款式，其中最屬歡迎的為社長綜合，玉子燒壽司、旗魚海苔壽司、鮭魚卵壽司、鮮蝦壽司等特色壽司組合在一起，豐富的種類一份只要135元即可擁有，簡直不要太划算！

▲單點系列中人氣極高的炸蝦壽司，不僅口感十足，一旁附上的塔塔醬與來自泰國的甜辣醬搭配著吃風味更盛！

│炸豬排壽司弁當

除了五花八門的壽司料理之外，品牌於十月更是全新推出一系列的日式弁當料理。其中炸豬排口味則是一推出便廣受好評！油炸到金黃酥脆的豬排，光看著就口水直流，再撒上芝麻粒增添香氣，口感與香氣兼具的弁當料理，讓吃下去的每一口都有著滿滿的幸福感！

▲弁當除了豬排之外，還有擺上兩塊花壽司，為整道料理增添豐富感。

在餐飲業淬鍊多年的老闆，對於日式料理有著自己的理解，在壽司的製作上更是結合各式創意組合，讓人耳目一新。即使沒有像是有變化更多的生魚片料理，但依然能透過熟食類壽司打造出雖平價卻不失高級感的【福島壽司】。





【福島壽司-林森總店】

營業地址：台南市東區林森路二段28號

營業時間：平日10:30–19:30；假日10:30–14:00、15:30–19:30

店家電話：062008555

粉絲專頁：bit.ly/3BK72V9





【福島壽司-永康崑大店】

營業地址：台南市永康區崑山街103巷7號

營業時間：10:30–13:30, 15:30–19:00(週一公休)

店家電話：062071897

粉絲專頁：bit.ly/3NrSkoi





【福島壽司-安平店】

營業地址：台南市安平區建平五街261號

營業時間：10:30-13:30 15:30-18:30 (週日店休)

店家電話：062980875

粉絲專頁：bit.ly/4fFu8v0





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