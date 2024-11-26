快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲：往後我們可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

聖誕「FUN」紡樂園搞怪登場！15米高「鹿頭聖誕主樹」必拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心


在燦爛的星辰下，讓魯道夫的紅鼻子妝點飄雪聖誕夜！今年南紡購物中心以【聖誕「FUN」紡樂園】為題，打造超萌魯道夫造型的絕美15米高聖誕主樹，並點綴「馴鹿雪橇」、「薑餅屋」以及「禮物山」等佳節造景，百變風格的馴鹿將穿梭在廣場四周，搭配燈光、雪花秀，一同歡度耶誕佳節。

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

今年的南紡聖誕樹是由西班牙搞怪藝術團隊 BROSMSIN來設計，15米高聖誕樹樹上裝飾著許多彩球，繽紛歡樂；這次以麋鹿為主角，高高掛著一大顆暴牙紅鼻子鹿頭，搞怪表情很逗趣，樹的另一側有不同動作的麋鹿裝飾，需要找尋各種角度才能發現麋鹿的臉。而現場還有跳跳寶麋鹿的禮物山、淘氣舞麋鹿的薑餅屋、暖力星麋鹿的列車等等

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

展出期間除了每個晚上18:00-22:00整點有著精彩燈光秀，在週五、假日及12/24平安夜當天19:00、20:00雪花秀等著你。南紡購物中心廣場假日也常有熱鬧的市集，很適合帶小朋友來拍照、逛街、用餐，感受歡樂的聖誕節氣氛。

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心
▲圖片來源：南紡購物中心

【聖誕「FUN」紡樂園】

活動日期：2024/11/13-2025/1/5

活動地點：南紡購物中心A2館─南紡廣場

燈光秀：每個晚上18:00-22:00整點

雪花秀：每週五、六、日及 12/24平安夜 19:00、20:00


台南鹽水雞推薦！宵夜大口吃雞超滿足 多種小菜任你搭配

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

宵夜 聖誕樹 購物中心

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

香港迪士尼樂園 日本客升近五成 東南亞訪客升一成半

🎄女孩聖誕交換禮物這樣送！百元到千元必備清單✨LUSH、星巴克、知名珠寶品牌超值禮盒搶先看！

松菸狂賀入園人次破850萬！「2024潮冬感謝慶」祭出700份抽獎禮與超萌松鴨桑陪你過聖誕節

歡慶聖誕！沖繩「DMM Kariyushi水族館」3M圓形聖誕花圈 打造夢幻打卡熱點

相關新聞

聖誕「FUN」紡樂園搞怪登場！15米高「鹿頭聖誕主樹」必拍

鼻子魯道夫駕著「馴鹿雪橇」來到南紡購物中心A2館1F戶外廣場閃閃發亮！【聖誕「FUN」紡樂園】圍繞在閃亮亮的聖誕樹，閃耀動人每個角度都超好拍，馴鹿們躲在「禮物山」還有「薑餅屋」裡快來尋找他們一起合照

就是這個古早味！嘉義最強大份量「粉漿蛋餅」在地人狂推 銅板價「起司瀑布、自醃燒肉」爆量必吃

超大份量神級粉漿蛋餅！嘉義人的寶藏早餐店，菜單上多達10種口味的古早味粉漿蛋餅都各有各的擁護者，像是「芝心蛋餅」起司超爆量，牽絲猶如瀑布令人食指大動。讓這間在地早餐店被網友讚「價位CP值超高」、「點一份就吃飽飽」。

牛肉麵100元！台南巷弄代表「寶藏小吃店」料多份量足，跟著成大學生點「水餃、炒飯」45元吃超飽

台南正港巷內牛肉麵！麵食控必收藏，台南銅板小吃各個實力堅強，這間隱身巷弄裡飄香的美食小店不僅份量大，美味程度也深受在地人好評，被狂讚「CP值爆表」、「拉麵很Q很好吃」，...

台南露營新風潮正夯！多項優惠、串連遊程體驗自然魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著戶外休閒活動逐漸成為旅遊熱門新趨勢，台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）積極推動露營相關活動。黃偉哲市長表示，台南是一個擁有豐富自然資源與多元文化的城市，適合各類型的旅客。透

在三合院裡享用眷村風味的牛肉麵！位於台南知名景點內 Q彈手工拉麵配紅燒湯頭超絕

udn走跳美食／老錢的老巢 「水交社文化園區」這幾年應該算是一個在台南越來越有知名度的景點，幾年前就有朋友帶我去參觀過一次，這邊早期本來是眷村，2004年時被市政府指定為古蹟，後來經過一些整

來趟咖啡環遊世界之旅！雲林「芒果咖啡館」 90分鐘隨意點喝多款咖啡

udn走跳美食／Kiwi 姐妹來雲林莿桐騎車後發現這家在地經營十五年的精品咖啡館很厲害，雲林莿桐芒果咖啡真的挺厲害。 巷弄裡的咖啡館是車隊裡內行人超愛的一家精品咖啡，先前我們踏上雲林莿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。