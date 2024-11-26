聖誕「FUN」紡樂園搞怪登場！15米高「鹿頭聖誕主樹」必拍





在燦爛的星辰下，讓魯道夫的紅鼻子妝點飄雪聖誕夜！今年南紡購物中心以【聖誕「FUN」紡樂園】為題，打造超萌魯道夫造型的絕美15米高聖誕主樹，並點綴「馴鹿雪橇」、「薑餅屋」以及「禮物山」等佳節造景，百變風格的馴鹿將穿梭在廣場四周，搭配燈光、雪花秀，一同歡度耶誕佳節。

▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心

今年的南紡聖誕樹是由西班牙搞怪藝術團隊 BROSMSIN來設計，15米高聖誕樹樹上裝飾著許多彩球，繽紛歡樂；這次以麋鹿為主角，高高掛著一大顆暴牙紅鼻子鹿頭，搞怪表情很逗趣，樹的另一側有不同動作的麋鹿裝飾，需要找尋各種角度才能發現麋鹿的臉。而現場還有跳跳寶麋鹿的禮物山、淘氣舞麋鹿的薑餅屋、暖力星麋鹿的列車等等

▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心

展出期間除了每個晚上18:00-22:00整點有著精彩燈光秀，在週五、假日及12/24平安夜當天19:00、20:00雪花秀等著你。南紡購物中心廣場假日也常有熱鬧的市集，很適合帶小朋友來拍照、逛街、用餐，感受歡樂的聖誕節氣氛。

▲圖片來源：南紡購物中心

▲圖片來源：南紡購物中心

【聖誕「FUN」紡樂園】

活動日期：2024/11/13-2025/1/5

活動地點：南紡購物中心A2館─南紡廣場

燈光秀：每個晚上18:00-22:00整點

雪花秀：每週五、六、日及 12/24平安夜 19:00、20:00





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