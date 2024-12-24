雲林麥寮才有！明星珍餅舖「鱷魚餐包」，外皮酥脆、花生內餡香甜，素食者也能享用

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明星珍餅舖鱷魚餐包 | 雲林麥寮特色伴手禮，只有這裡才有的鱷魚餐包，酥脆的金黃外皮搭上甜甜的花生粉內餡，一顆顆像似金黃色的小元寶，因為皺褶像鱷魚背脊，加上土豆仁閩南語演化，就變成鱷魚餐包這個名稱。

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「明星珍食品廠」藏身在麥寮中正路的小巷子裡，鱷魚餐包不是包鱷魚肉，素食可以吃的花生酥餅，麥寮盛產的小麥和土豆為原料，製作成像水餃造型的鱷魚餐包，來源是麥寮拱範宮開山祖師純真璞禪師，在渡台期間遭遇風浪，幸得媽祖娘娘庇佑，在麥寮港安全上岸，請示媽祖娘娘後，製作出這油炸的金黃香酥土豆仁餐包，也成為當地特色供品。

會知道明星珍餅舖是朋友帶我來購買，他吃過鱷魚餐包覺得口感很特別，相當特色可以拍照介紹。(工作室裡面禁止進入、禁拍照)所以我只有拍外面的菜單。

除了招牌的花生酥餃還有古早味肉餅、滷肉豆沙、綠豆沙、紅豆麻糬、旺萊餅、蒜蓉餅、牛舌餅。

花生酥餃 120。一整包還蠻大一包的，是油炸過的糕點，外殼很酥，裡面是花生餡，素食也可以食用。

跟店家結帳後拍一下照，店家會給塑膠袋。

花生酥餃外表炸的跟餅乾一樣酥脆，內餡是花生粉跟糖粉，吃起來很香，但是畢竟是油炸過的會有一點油味，但我個人可以接受，酥酥香香一口氣會不小心吃好幾個。

明星珍餅舖

營業時間：07:00~19:00

電話：05-693-2152

地址：雲林縣麥寮鄉中正路83巷25號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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