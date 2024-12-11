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台南IG景點「旭峯號、僾果鮮」：80歲老宅超迷人，進來喝杯果汁或吃冰淇淋

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

旭峯號、僾果鮮：店家資訊

  • 地址：台南市中西區中山路79巷6號

  • 營業時間：09:30-17:30，周二公休

  • 平均消費：銅板價

旭峯號、僾果鮮：建築外觀

旭峯號本來是一間五金行，不過現已掛上了「僾果鮮」的招牌，這是老屋再利用、再創造的最佳詮釋。在滿滿現代建築物的中山路上有著滿滿的懷舊感的它，路過的瞬間就讓人有種走入時光隧道的錯覺。

旭峯號、僾果鮮：喝涼吃冰

現在這裡雖不賣五金，卻可以買到水果，也可以吃冰和喝飲料。

旭峯號、僾果鮮：喝鮮奶茶

看到透明冰箱內的鮮奶茶沒忍住-很多人都跟我一樣，所以就買了一瓶售價50元的鮮奶茶，雖然有點甜，不過奶香和茶香的比例很好。

旭峯號、僾果鮮：附近吃喝玩樂-嘉宜號

旭峯號一旁有間很可愛的餐飲店，名叫嘉宜號，這天筆電送修後就是在這裡享用午餐的。餐點口味還好，不過台南的鍋燒意麵沒有難吃的，不然是要怎麼生存啦！就把這個小景點和嘉宜號分享給大家。

旭峯號、僾果鮮

地址：台南市中西區中山路79巷6號

營業時間：09:30-17:30，周二公休

平均消費：銅板價

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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