台南IG景點「旭峯號、僾果鮮」：80歲老宅超迷人，進來喝杯果汁或吃冰淇淋
udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園
旭峯號、僾果鮮：店家資訊
- 地址：台南市中西區中山路79巷6號
- 營業時間：09:30-17:30，周二公休
- 平均消費：銅板價
旭峯號、僾果鮮：建築外觀
旭峯號本來是一間五金行，不過現已掛上了「僾果鮮」的招牌，這是老屋再利用、再創造的最佳詮釋。在滿滿現代建築物的中山路上有著滿滿的懷舊感的它，路過的瞬間就讓人有種走入時光隧道的錯覺。
旭峯號、僾果鮮：喝涼吃冰
現在這裡雖不賣五金，卻可以買到水果，也可以吃冰和喝飲料。
旭峯號、僾果鮮：喝鮮奶茶
看到透明冰箱內的鮮奶茶沒忍住-很多人都跟我一樣，所以就買了一瓶售價50元的鮮奶茶，雖然有點甜，不過奶香和茶香的比例很好。
旭峯號、僾果鮮：附近吃喝玩樂-嘉宜號
旭峯號一旁有間很可愛的餐飲店，名叫嘉宜號，這天筆電送修後就是在這裡享用午餐的。餐點口味還好，不過台南的鍋燒意麵沒有難吃的，不然是要怎麼生存啦！就把這個小景點和嘉宜號分享給大家。
旭峯號、僾果鮮
地址：台南市中西區中山路79巷6號
營業時間：09:30-17:30，周二公休
平均消費：銅板價
文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言