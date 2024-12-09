台南美術館周邊必吃美食！「清蒸肉圓」好紮實，免費「大骨清湯」喝到飽

福記肉圓是台南非常知名的小吃之一，雖然價格因為物價的關係一路上漲，不過仍有許多熟客和饕客想要品嘗這傳統的鹹食。用糯米粉做成的Q彈外皮包裹著豬肉內餡等，放入高溫蒸籠蒸過後，就是一顆顆香氣四溢的肉圓，再加上店家特製的醬汁，就有著豐富的口感，難怪可以擄獲不少人的味蕾。

福記肉圓2店：店家資訊

電話：06-215-8199

地址：台南市中西區府前路一段299號

營業時間：11:00-20:30

1 店的資訊如下 電話：06-215-7157

地址：台南市中西區府前路一段215號

營業時間：6:30-18:00

福記肉圓在府前路上就有兩間，營業時間不太一樣，大家可以依照自己的抵達時間選擇一間品嘗，這兩間的總營業時間加起來就是6:30吃到晚上8:30的概念。

福記肉圓2店：用餐環境

福記肉圓的用餐環境一直都這樣，料理空間和用餐區是在一起的，不過由於在現場可以看到店家手工製作，加上其獨特的香氣，所以讓很多人一吃成主顧。

福記肉圓2店：目前價位

目前兩顆為50元，想想從兩顆26元吃到現在，物價上漲的真的是很顯而易見。在這裡順便提醒大家肉圓的點餐方式，那就是先點餐後付款，內用的話可以大骨湯喝到飽，外帶的話則是不能盛裝大骨湯。

福記肉圓2店：免費喝湯

這就是Vicky所說的大骨湯，真的好喝，不過以前有芹菜的加碼，現在則是少了芹菜這個香氣。

福記肉圓2店：美味肉圓

我個人喜歡蒸的肉圓，不過有些地方也會將肉圓炸至外皮酥脆，這絕對是看個人的喜好。

喜歡福記肉圓QQ有彈性的外皮，用筷子一劃開白色的外皮，即會看到大塊大塊的鹹淡合宜的豬肉在裏頭，沾取些店家淋上的鹹甜醬汁，就是美味。

有時會單吃皮再吃肉，有時候會一起吃，口感是不同的，歡迎大家來台南嘗試看看。在這裡就把台南美味小吃福記肉圓分享給大家，邀請大家有機會再來嘗嘗蒸的肉圓。

福記肉圓2店

電話：06-215-8199

地址：台南市中西區府前路一段299號

營業時間：11:00-20:30

福記肉圓1店

電話：06-215-7157

地址：台南市中西區府前路一段215號

營業時間：6:30-18:00

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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