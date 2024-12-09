台南美術館周邊必吃美食！「清蒸肉圓」好紮實，免費「大骨清湯」喝到飽
udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園
福記肉圓是台南非常知名的小吃之一，雖然價格因為物價的關係一路上漲，不過仍有許多熟客和饕客想要品嘗這傳統的鹹食。用糯米粉做成的Q彈外皮包裹著豬肉內餡等，放入高溫蒸籠蒸過後，就是一顆顆香氣四溢的肉圓，再加上店家特製的醬汁，就有著豐富的口感，難怪可以擄獲不少人的味蕾。
福記肉圓2店：店家資訊
- 電話：06-215-8199
- 地址：台南市中西區府前路一段299號
- 營業時間：11:00-20:30
- 電話：06-215-7157
- 地址：台南市中西區府前路一段215號
- 營業時間：6:30-18:00
1 店的資訊如下
福記肉圓在府前路上就有兩間，營業時間不太一樣，大家可以依照自己的抵達時間選擇一間品嘗，這兩間的總營業時間加起來就是6:30吃到晚上8:30的概念。
福記肉圓2店：用餐環境
福記肉圓的用餐環境一直都這樣，料理空間和用餐區是在一起的，不過由於在現場可以看到店家手工製作，加上其獨特的香氣，所以讓很多人一吃成主顧。
福記肉圓2店：目前價位
目前兩顆為50元，想想從兩顆26元吃到現在，物價上漲的真的是很顯而易見。在這裡順便提醒大家肉圓的點餐方式，那就是先點餐後付款，內用的話可以大骨湯喝到飽，外帶的話則是不能盛裝大骨湯。
福記肉圓2店：免費喝湯
這就是Vicky所說的大骨湯，真的好喝，不過以前有芹菜的加碼，現在則是少了芹菜這個香氣。
福記肉圓2店：美味肉圓
我個人喜歡蒸的肉圓，不過有些地方也會將肉圓炸至外皮酥脆，這絕對是看個人的喜好。
喜歡福記肉圓QQ有彈性的外皮，用筷子一劃開白色的外皮，即會看到大塊大塊的鹹淡合宜的豬肉在裏頭，沾取些店家淋上的鹹甜醬汁，就是美味。
有時會單吃皮再吃肉，有時候會一起吃，口感是不同的，歡迎大家來台南嘗試看看。在這裡就把台南美味小吃福記肉圓分享給大家，邀請大家有機會再來嘗嘗蒸的肉圓。
福記肉圓2店
電話：06-215-8199
地址：台南市中西區府前路一段299號
營業時間：11:00-20:30
福記肉圓1店
電話：06-215-7157
地址：台南市中西區府前路一段215號
營業時間：6:30-18:00
文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言