台南最狂「禽獸鍋」開賣！薑母鴨+羊肉爐「金帝元薑母鴨羊肉爐」還能加爆蛋紅蟳、雞佛超浮誇

台南美食｜南區美食｜台南唯一禽獸鍋『金帝元薑母鴨羊肉爐』台南最狂的薑母鴨開賣了！！冬天最期待他們家超狂禽獸鍋，薑母鴨+羊肉爐一次滿足，竟然還可以加爆蛋紅蟳/雞佛/栗子/鮑魚/牛豬羊肉，完全打破我對薑母鴨的印象，直接大大升級變海陸大餐。這家與中華路上的「鑫帝元薑母鴨羊肉爐」兩家店皆為師出同門，口味品項都一樣，大家可以直接就近吃，重點都營業到凌晨三點，超推薦給大家。

『金帝元薑母鴨羊肉爐』天氣漸涼，想吃薑母鴨的話推薦小白的口袋名單金帝元薑母鴨，位於大同路上的大林國宅一樓店面！

『金帝元薑母鴨羊肉爐』牆上有提供海鮮、肉品等，都是填單現點現送上桌，像是紅蟳、雞佛、澎湖小卷來這裡都點的到。

從澎湖產地直送的小卷最新鮮，店家會事先處理好讓客人簡單煮就能吃出小卷的鮮甜。

『金帝元薑母鴨羊肉爐』各式的蔬菜、菇類、手工火鍋料、丸子類、鴨內臟及飲品等，依盤子顏色明碼標價，想吃什麼拿什麼，最後再一起結算。

何謂禽獸鍋？？？？？？？

兩足為羽為之禽

四足有毛為之獸

冬令進補拼二鍋

感受“霸道中帶點溫柔”味道

『金帝元薑母鴨羊肉爐』最有名的就是禽獸鍋，鴛鴦鍋搭配爆蛋紅蟳整個拍起來超澎湃，超適合帶家人或朋友趁著秋冬季節進補一下。

『金帝元薑母鴨羊肉爐』店家招牌之一的爆蛋紅蟳一定要點，讓薑母鴨吃起來更鮮美🤩 一隻390元約5-6兩重，紅蟳為限量食材，若賣完就沒有，建議可以先預訂 /金帝元。

想吃薑母鴨又想吃羊肉爐來金帝元就對了，鴛鴦鍋一次滿足兩種口味兩種肉質，不管是鴨肉還是羊肉給的份量都很夠，再加入蔬菜或海鮮更澎湃，漢方湯頭的羊肉爐喝起來溫潤不燥熱！羊肉選用小羔羊(羊小排)軟嫩好吃我超愛！！！薑母鴨選用紅面番鴨、老薑，頂級當歸，高達四十多種中藥秘製的湯頭熬煮，鴨肉每塊厚實又大塊。

鴨肉、羊肉吃不夠也可以單點牛、豬、羊肉片，還有小白私心推薦的牛肉丸一定要點，其他有鮑魚、帆立貝、雞佛、小卷及栗子可看個人需要做加點。

各式丸類及手工餃類是吃鍋必點，再來就是菇類、豆製品，比較少見的鴨掌煮進薑母鴨內也很對味。

吃薑母鴨必點的就是麵線，拌一拌每一口都有濃郁的油蔥味，在薑母鴨及羊肉爐還沒滾之前，小白就先把一盤吃完。

提供的筷子很漂亮欸！

店家附近有超大的收費停車場（$20/時）

地址：台南市南區大同路二段162號

營業時間：16:00~03:00(►google地圖)

電話：06 – 2155579

地址：台南市永康區中華路280-53號

營業時間：16:00~03:00(►google地圖)

電話：06 – 3120518

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」