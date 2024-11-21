牛肉麵100元！台南巷弄代表「寶藏小吃店」料多份量足，跟著成大學生點「水餃、炒飯」45元吃超飽

台南正港巷內牛肉麵！麵食控必收藏，台南銅板小吃各個實力堅強，這間隱身巷弄裡飄香的美食小店不僅份量大，美味程度也深受在地人好評，被狂讚「CP值爆表」、「拉麵很Q很好吃」，不論是牛肉麵、麻醬麵還是水餃、炒飯，大部分餐點都是百元內拿下開吃。

圖／香香小吃粉專

台南人都好懂吃！台南巷弄美食代表「香香小吃」被網友大推是東區必吃，大碗牛肉拉麵只要100元，就能吃到份量十足的Q彈拉麵、滿滿牛肉塊和靈魂湯頭；手工水餃也是各個個頭飽滿，帶有咬勁的外皮透著內餡的翠綠，傳統好滋味就是這麼樸實無華，點一盤10顆也只要45元。店內更時常擠滿成功大學的學生，果然有學生的地方就是便宜又大碗。

圖／摘自Google地圖（網友wing cheung分享）

圖／摘自Google地圖（網友wing cheung分享）

此外，不吃牛也能選擇麻醬麵，大碗45元，沉甸甸一碗拉麵和麻醬、肉燥拌勻，香氣連同熱氣一同冒出，巷弄麵食的魔力就在這裡。而飯食控則推薦蛋炒飯，大碗一樣45元，看起來清淡但吃起來夠味，有人吃過評價「有媽媽的味道」、「飯粒粒分明」。整體看下來，都有不少人表示值得回訪。

圖／摘自Google地圖（網友余冠篁分享）

香香小吃

地址：台南市東區東寧路134巷4-4號

營業時間：11:20–14:00、16:30–20:00（週五公休）