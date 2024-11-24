就是這個古早味！嘉義最強大份量「粉漿蛋餅」在地人狂推 銅板價「起司瀑布、自醃燒肉」爆量必吃

超大份量神級粉漿蛋餅！嘉義人的寶藏早餐店，菜單上多達10種口味的古早味粉漿蛋餅都各有各的擁護者，像是「芝心蛋餅」起司超爆量，牽絲猶如瀑布令人食指大動。讓這間在地早餐店被網友讚「價位CP值超高」、「點一份就吃飽飽」。

圖／IG@tw_eating授權

位於嘉義縣水上鄉的在地人推薦早餐店「憲哥早餐」，主打古早味粉漿蛋餅，餅皮口感搭配爆量餡料，份量十足不怕吃不飽。店家的粉漿蛋餅除了有原味、玉米、肉鬆等常見口味外，嘉義人最推「燒肉蛋餅」，肉厚又香，由老闆自己醃製調味，讓人一口接一口。

燒肉蛋餅的燒肉是老闆獨家醃製，十分夠味。圖／摘自Google地圖（網友超分享）

芝心蛋餅和鹹豬肉蛋餅也吃得到滿滿古早味。圖／IG@tw_eating授權

此外，部落客美食瓦斯桶也很推薦有瀑布等級起司量的「芝心蛋餅」，以及店家自製的「鹹豬肉蛋餅」，餅皮煎到微焦酥脆，一早能吃到這麼大份量的古早味，真的能量滿滿！雖然開業不算久，但已是不少嘉義人的早餐愛店，早起吃也甘願啦。

粉漿蛋餅用料實在，現煎現做。圖／摘自Google地圖（網友jacko yen分享）

憲哥早餐

地址：嘉義縣水上鄉新民路24號

營業時間：5:30-12:00（或售完）