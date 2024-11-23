東石親子一日遊！ 抓白蝦、現烤鮮蚵、親手製作一夜干 體驗漁村生活

東石50分Life工作室的魚塭體驗。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣西部沿海是候鳥過冬的理想地點，嘉義東石的沙洲和濕地環境吸引眾多鳥類前來棲息，呈現豐富生態景觀。嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦遊客來趟「東石一日遊」，觀賞候鳥遷徙的壯觀美景，還能親身體驗當地漁村生活，抓白蝦、串蚵、製作一夜干，最後還可以品嚐當地的招牌烤蚵，讓旅客深入感受東石的海洋風情。

▲志哥的魚塭人生。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，鰲鼓濕地森林園區以其多樣的生態系聞名，擁有豐富動植物資源及多變的地理環境，是台灣少數能觀察到多種水鳥的地方。每年10月到隔年3月為候鳥季，大批候鳥會在鰲鼓濕地棲息、覓食，形成壯觀的鳥群景象。鰲鼓濕地也因為自然地貌獨特，成為生態攝影愛好者的好去處，還有機會觀察到黑面琵鷺等稀有鳥類。

▲烤蚵吃到飽。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局進一步表示，除了到鰲鼓濕地賞鳥，還可以在東石體驗漁村文化及品嘗烤蚵，到「東石50分Life工作室」參加抓白蝦體驗、魚塭導覽，並親手製作一夜干，體驗傳統漁民的生活；到「白水湖蚵學家」體驗串蚵和剖蚵活動，了解蚵農的作業流程；東石著名的烤蚵一條街更是美食愛好者不可錯過的景點，能夠享受現烤的鮮蚵料理。

▲鰲鼓濕地森林園區。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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