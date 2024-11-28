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超澎湃野菜饗宴！ 嘉義阿里山必吃美食「小確幸簡單的幸福」 每日限量鮮採蔬菜、高CP值火鍋預約才吃的到

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

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相傳阿里山上有間超好吃的高山蔬菜火鍋，想吃必須預約，超浮誇的菜盤，裡面有超過10種以上的蔬菜，都是自家栽種，每日新鮮現採，一送上桌讓人驚豔，不僅擺盤精緻，且份量新鮮多到要滿出來，滿滿的蔬菜給的超有誠意，且不用加價就有海鮮配料鮮蝦、九孔鮑、扇貝、蛤蠣，直接升級海陸大餐，還附飲料和甜點，一整個吃完讓人好滿足，有六種湯底免加價可選，想找小確幸就來小確幸簡單的幸福。

超澎湃的野菜饗宴，擺盤超美就像一個藝術品，真是視覺與味覺雙重享受。影片分享

店如其名，真是吃了會讓人幸福的火鍋店。

在山上可以吃到如此美味的火鍋，不僅擺盤精緻，澎湃菜盤，用餐即送冬瓜檸檬露和冬瓜愛玉甜點，使用餐具相當有質感，給人有滿滿的儀式感，用餐環境舒適溫暖，真是生活中的小確幸。

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蔬菜來自於自家栽種，每日新鮮現採，無農藥純天然，吃飽了，才有力氣減肥，你說對吧！

周一公休，別跑空了，想吃請提前預約喔～

最新DM，實際DM以店家為主，套餐499元起，湯頭有招牌薑母鴨，招牌苦茶油雞、養生藥膳鍋、傑克的南瓜鍋，克里昂牛奶鍋，阿嬤的肉骨茶，南洋咖哩鍋，養生藥膳鍋，饗麻麻辣鍋等八種可選。

懂吃的你來這就對了～享用一場讓人驚豔的野菜盛宴。

一上桌立即送上冬瓜檸檬露清涼又消暑。

招牌必點：狠愛菜499元，傑克的南瓜鍋，南瓜湯底清甜好喝，蔬菜越煮越甜，不用沾醬也很好吃。

滿滿的蔬菜滿滿的幸福，新鮮蔬菜來自老闆自家種植，當日現採，吃的出食材的新鮮，最特別的蔬菜盤附海鮮(鮑魚/扇貝/大蝦/蛤蜊)，讓你不用另外點海鮮，CP值超高。

招牌必點：狠愛菜499元，克里昂牛奶鍋，濃純香牛奶湯底，不會愈煮愈稠，相當好喝。

兩人滿滿一桌海陸大餐，每人平均約500元就可以享用。

狠愛肉699元，多200元就可以升級享用。

吃完還送冬瓜愛玉甜點，真是完美的ENDING。

這次到阿里山小旅行，最讓人懷念的就是小確幸火鍋，溫暖親切的服務，豐富的菜盤，清甜的湯頭、好吃的甜點，是間讓人會想再回訪的餐廳。

小確幸簡單的幸福

地點：嘉義縣番路鄉隙頂五鄰75-6號

營業時間：11:30-13:30；17:30-20:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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