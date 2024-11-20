台南露營新風潮正夯！多項優惠、串連遊程體驗自然魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著戶外休閒活動逐漸成為旅遊熱門新趨勢，台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）積極推動露營相關活動。黃偉哲市長表示，台南是一個擁有豐富自然資源與多元文化的城市，適合各類型的旅客。透過推廣露營旅遊，不僅提供民眾更多選擇，也展現台南在觀光休閒上的潛力。

這個秋冬，無論是露營新手還是老手，台南都將是您不容錯過的旅遊目的地。台南市有12處合法的露營場，共有約一千頂帳篷營位的服務量能。各家露營環境均有不同特色與風貌，從德元埤荷蘭村的風車景觀到虎頭埤風景區的湖景生態美景，各露營場地正以不同主題與特色吸引著喜愛露營的遊客，讓每一次露營都充滿驚喜與獨特性。歡迎全國喜歡戶外活動的民眾，可以逐一探索、分別感受不同的露營場住宿體驗。

▲走馬瀨農場露營區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局林國華局長表示，今年首度在德元埤荷蘭村於12/14、12/15舉辦「跟著風車露營 chill」活動，結合 chill 音樂派對、星空電影院、凹逗市集等多樣活動，為民眾打造難忘的悠閒假期。活動期間，民眾可在夕陽、星夜享受荷蘭風車下的露宿體驗，並享有優惠價報名 DIY 活動及獨木舟體驗。活動不僅提供露營愛好者全新的戶外體驗，更讓人們感受台南獨特的埤塘文化。未來將持續結合地方特色與創新活動，讓每位來到台南的遊客都能留下難忘回憶。歡迎大家親身體驗台南露營的魅力，為生活注入新的活力與美好回憶。

另同時也有多家露營場同步推出限時優惠活動，提升露營吸引力，共同擴大露營產業市場，像是：

・虎頭埤風景區，露營者可享一人一竿釣魚免費體驗。

・雙春濱海遊憩區（愛莊園），入住豪華或 VIP 露營帳遊客，每帳贈送優格果凍一盒。

・走馬瀨農場露營區，電話預約露營並在當日完成登記繳費，入園門票享每人新台幣200元優惠價。

・神秘氣場露營區，提供手冲 DIY 咖啡2人組8折優惠與露營9折優惠。

・以琳露營場，露營費用享9折優惠，並將全數營業額捐入加利利社福機構，用於支持偏鄉關懷工作。

・德元埤荷蘭村，12/14、12/15消費享9折優惠，露營可享受獨木舟新台幣200元優惠價等。

台南各露營場都積極與市府合作，共同推展露營活動並結合周邊觀光產業，串連成為好玩又特別的戶外遊程，讓台南成為露營客的必選之地，期待將露營發展成為台南的微型住宿產業之一。

▲雙春濱海遊憩區（愛莊園）。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，來台南露營，不僅能體驗豐富多樣的戶外活動，還可搭配周邊景點及社區，串聯成為體驗地方民情特色的旅遊行程。如探索柳營區德元埤荷蘭村便可至鄰近的酪農區體驗餵牛及品嘗鮮奶製品；至虎頭埤風景區露營，除享受釣魚與湖畔散步的悠閒時光之餘，還可就近前往新化老街、新化果菜市場或至大坑農場、林家花園、新化林場等觀光景點休憩；至雙春濱海遊憩區露營，可體驗海邊的自然風光，周邊還有北門遊客中心及南鯤鯓代天府等知名景點，更可以前往將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田感受漁村生活體驗。想深入了解在地農村文化的遊客，也可以到走馬瀨農場參觀與互動，或在神秘氣場露營區感受星空下的靜謐氛圍，然後再到玉井老街、梅嶺風景區等熱門景區一遊，讓露營之旅更加豐富。

更多活動詳情歡迎至「跟著風車露營 chill」活動專屬臉書查詢。更多旅遊訊息請至「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。另外，「2024台南購物節」已於10/15開跑，並持續到明年2月，歡迎大家多多到台南旅遊消費，還可以抽汽車等大獎。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野