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13米高幸福聖誕樹打卡！ 台南奇美博物館「2024聖誕週末」登場 豪華聖誕市集、水景庭園DJ派對超精彩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝奇美博物館Chimei Museum臉書
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2024「奇美博物館」13米高幸福聖誕樹登場！今年的聖誕樹選用「西洋經典風格」堆疊出蛋糕般的繽紛層次感，還有「2024聖誕週末」，自12/14連續兩週週末、限定4日開跑，可打卡繽紛動人聖誕、歡樂豪華市集，今年更首度推出水景庭園DJ派對，值得期待！

圖／翻攝奇美博物館Chimei Museum臉書
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台南奇美博物館連續第7年舉辦的「聖誕週末」，今年以「奇美珍藏．華麗盛宴」為活動主題，限定於12/14-15、12/21-22連兩週登場，範圍涵蓋館內及戶外園區，每日下午14:00至晚間22:00開放參觀。

在音樂與表演方面，今年創下新紀錄，總計安排了110場節目，例如充滿歡樂氣氛的「聖誕大舞會」；展出超過400年歷史的稀有名琴的「名琴饗宴」；首次於歐式水景庭園舉辦「DJ音樂派對」融點了燈光與節奏音樂；「戶外星光電影」還會放映《汪汪隊立大功》、《巧克力冒險工廠》等適合親子的電影。

圖／翻攝奇美博物館Chimei Museum臉書
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「聖誕市集」匯集了超過百家攤位，提供熱紅酒、肉桂捲、馬卡龍等歐式聖誕點心；特別推出的「豪華聖誕大餐」，主打異國風味與精緻美食，包括香氣撲鼻的黑松露牛排、酥脆可口的炙燒烏魚子、料多豐富的海鮮燉飯及龍蝦三明治等精緻料理。

圖／翻攝奇美博物館Chimei Museum臉書
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位於博物館前方的13米高幸福聖誕樹，今年以綠色為基底，選用西洋經典風格 來搭配金色、粉紅色、藍色三種彩球，每日17:30至22:00點燈，再搭上「聖誕燈光秀」展現夜晚的夢幻景致，另外，更首度嶄新推出的歐式水景庭園的DJ派對、博物館大廳帶來高雅精湛的西洋劍展演等精彩演出，一年一度最令人期待的超強聖誕企劃，千萬不能錯過！

圖／翻攝奇美博物館Chimei Museum臉書
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台南奇美博物館「2024幸福聖誕樹」

．地址：台南市仁德區文華路二段66號

．展出日期：2024/11/14至2025/01/07

．時間：每日17:30-22:00點燈，奇美博物館園區每日18:30閉園、週三休館

台南奇美博物館「2024聖誕週末」

．活動日期：2024/12/14、12/15、12/21、12/22

．活動時間：自14:00-22:00 (9:30即可憑票入園)

．票價：預售票250元、現場票300元 (12歲以下兒童免費)

註：《畫師們》特展、奇美廳《名琴饗宴》需於活動當天至館內加購入場

官方網站：https://www.chimeimuseum.org/event/66f380bf5aead

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