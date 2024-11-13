暴牙鹿頭超搞怪！ 15米高「魯道夫聖誕樹」九隻麋鹿玩翻南紡 禮物山、薑餅屋、麋鹿列車共度溫馨聖誕節

特色聖誕樹+1！ 2024南紡購物中心的15米高「魯道夫聖誕樹」登場，閃亮亮的聖誕樹矗立在南紡購物中心廣場上，周圍以【聖誕「𝙁𝙐𝙉」紡樂園】主題打造，共3大區域，再加上九隻麋鹿共譜的可愛造景，準備與大家共度一個歡樂溫馨聖誕節！

圖／IG@beckhamhong66授權

今年的南紡聖誕樹是由西班牙搞怪藝術團隊 BROSMSIN來設計，15米高聖誕樹、高高掛著一大顆暴牙紅鼻子鹿頭，需要找尋各種角度才能發現麋鹿的臉。而現場還有跳跳寶麋鹿的禮物山、淘氣舞麋鹿的薑餅屋、暖力星麋鹿的列車等等，共有9隻麋鹿，再加上南紡扮演著一位聖誕老人的角色，9+1等於意謂著南紡購物中心10週年盛事。

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魯道夫搞怪聖誕樹已正式點亮南紡廣場夜空，聖誕𝙁𝙐𝙉紡樂園將自11/13展出至2025/1/5止，聖誕樹於每晚的17:00至22:00亮燈，燈光秀於每晚的18:00至22:00整點時段演出，而每週五、六、日以及12/24平安夜，晚間19:00、20:00兩時段，再加碼施放奇幻雪花秀！

圖／IG@beckhamhong66授權

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南紡購物中心「魯道夫聖誕樹」

地址 :台南市東區中華東路一段366號

聖誕樹展期：2024/11/13 ~ 2025/01/05