最強草莓冰要來了！台南「清水堂」變身質感手搖店 高顏值「可麗露冰磚」洗版IG 爆款「草莓冰」即將重磅回歸

台南知名冰店「清水堂」經過休息數月後以新面貌強勢回歸，擁有質感韓系新店面，更跨足手搖開賣春茶、奶茶，吃得到招牌愛玉與珍珠，還有洗版IG的萌萌「可麗露冰磚」。而超夯的冬季必吃「草莓冰」也將重磅登場，鐵粉們都迫不及待準備衝了。

圖／清水堂粉專

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台南「清水堂」在地夯了好幾年，今年10月用全新面貌回歸，不僅有質感好拍的新店面，還販售了春茶、鮮奶茶等手搖飲，以及手搖店少見的愛玉飲和獨門高顏值「可麗露冰磚」。特別是粉紅夢幻的「草莓可麗露冰磚」，搭配台南在地最厲害的虎山鮮奶，調製成鮮奶茶，喝起來格外絲滑順口。網友分享「可麗露冰磚超好喝」、「療癒到不行」，難怪會洗版IG。

圖／清水堂粉專

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而最強夯品「草莓冰」預計再過2-3週等台灣草莓產量穩定後就會開賣，屆時手搖部分會暫時停賣，專賣冰及愛玉，草莓控都準備好要衝台南吃今年冬天第一碗草莓冰了！而想趁著冰品開賣前，打卡嘗鮮可麗露冰磚手搖的朋友，記得速度安排行程開喝囉。

圖／清水堂粉專

菜單。圖／清水堂粉專

清水堂

地址：台南市中西區中正路305號

營業時間：12:00-18:00（週一、二公休）

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