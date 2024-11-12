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「檜來嘉驛－心香百里特檜車」啟航 嘉義－北門週末祈福小旅行

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▲每週六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車」改妝為「心香百里特檜車」。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供
▲每週六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車」改妝為「心香百里特檜車」。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義天后宮將每週六、日由嘉義開往北門的「檜來嘉驛列車」改妝為「心香百里特檜車」，日前民政處處長林家緯代表黃敏惠市長出席，一同與財團法人嘉義市天后宮董事長王文良、林鐵及文資處副處長周恆凱，及總統府資政張博雅女士，為「檜來嘉驛－心香百里特檜車」舉行啟航儀式，現場氣氛歡喜又熱鬧，在文化之都的嘉義市，增添一抹傳統美學與當代美感融合的新時尚。

▲旅客在搭乘「心香百里特檜車」同時，能看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供
▲旅客在搭乘「心香百里特檜車」同時，能看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供

市府民政處表示，嘉義市是阿里山的入口門戶，同時也是林鐵起點，阿里山林業的發達帶動了木都嘉義市的繁盛與發展。林鐵在八八水災後15年，再現風華，迎來全線通車。感謝天后宮發揮設計力，設計「檜來嘉驛－心香百里特檜車」，在不更動原車廂結構、保有車廂檜木質感的同時，加入台灣傳統美學概念融入列車設計，以跳脫一般常見的跳脫一般主題車廂的可愛 IP 化設計，將每年重點進香活動「嘉南盛事－行百里心香路」徒步進香的形象融入列車，讓搭乘列車的人都可以感受到玉三媽的祝福。

▲心香百里特檜車將車廂設計為三種不同主題，代表不同的祝福意涵。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供
▲心香百里特檜車將車廂設計為三種不同主題，代表不同的祝福意涵。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供

民政處表示，感謝天后宮守護，為地方帶來安定。期待能有更多來自海內外的旅客在搭乘「心香百里特檜車」的同時，看見台灣的媽祖信仰與進香的傳統文化，感受溫暖正向的宗教文化魅力。

「檜來嘉驛－心香百里特檜車」日前舉行啟航儀式。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供
「檜來嘉驛－心香百里特檜車」日前舉行啟航儀式。　圖：嘉義市政府民政處暨觀光新聞處／提供

心香百里特檜車將車廂設計有三種主題，延伸不同的祝福意涵，結合成大面積花窗，懸掛於車外，以嘉義天后宮最鮮明的「喜慶紅」與「神慶黃」跳色，讓移動中的火車，在行進間表現熱鬧喜慶的視覺風格，並加入金屬名牌點綴質感，讓每節車廂都具有徒步進香，行進不止流動的意象。採一車廂、一主題文化設計，分別為八仙彩、涼傘、日月扇，車廂牆面雙邊飾版做出曲線，中間呈現花瓶，表現歡迎的動態感，並有搭乘「瓶」安的寓意。車廂內前玻璃門貼主題，後玻璃門為玉三媽的側面剪影，列車地板以節慶或遶境時的鞭炮為花色，如同灑滿鞭炮紙的金黃地毯，代表一踏上就有祝福；也特別在檜木座椅上，放置四款花磚紋飾的「長條護腰枕」，營造拍攝打卡氛圍，讓旅客蒞臨搭乘時，潛移默化中學習優質傳統文化小知識，心香百里特檜車不只看得到漂亮，也學得到文化，如同台灣百年林鐵，歷久更彌新。

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