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「跟著風車露營chill 」12／14台南荷蘭村登場 派對美食、星空電影院快來同樂

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「跟著風車露營 chill」12/14台南荷蘭村登場 派對美食、星空電影院邀民眾同樂。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供
「跟著風車露營 chill」12/14台南荷蘭村登場 派對美食、星空電影院邀民眾同樂。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】台南柳營的德元埤荷蘭村充滿異國風情，其特色地景樣貌適合與休閒活動結合，台南市政府觀光旅遊局將在12/14-15推出「跟著風車露營 chill」活動，包含音樂派對、星空電影院、凹逗市集及夜宿德元埤露營等。台南市長黃偉哲於宣傳記者會公布一系列主題活動，邀請民眾一同到台南露營。

▲「跟著風車露營 chill」記者會，邀民眾一起來台南露營。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供
▲「跟著風車露營 chill」記者會，邀民眾一起來台南露營。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供

黃偉哲表示，台南擁有四季氣候溫暖的優勢，成為近年戶外旅遊的熱點。隨著露營活動的盛行，台南市政府也積極推動露營產業發展。今年南市府成功爭取交通部觀光署補助，軟、硬體投入經費達9千萬元，完善遊憩設施及強化埤塘品牌意象，進一步帶動遊客認識台南的埤塘軸帶。 黃偉哲強調，不論是露營車或搭帳棚，都受到國內外朋友的歡迎。目前台南完成登記的露營場共有12處，連同申請中的總計有50多處。誠摯推薦大家來德元埤荷蘭村，此處是由市府營運，不只好山好水，安全更有保障。

▲「跟著風車露營 chill」活動將在12/14-15舉辦。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供
▲「跟著風車露營 chill」活動將在12/14-15舉辦。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供

觀光旅遊局長林國華表示，德元埤荷蘭村是柳營區親子及寵物友善景點之一，本次以「跟著風車露營 chill」為題，標榜悠閒放鬆、享受生活來推出露營產業相關活動，除了午後餘暉精彩的音樂派對、爵士放鬆音樂、街藝展演，晚上還有星空電影播映及照顧大家飽食兩天的凹逗市集。此外，報名「夜宿德元埤‧全員登露」兩天一夜露營活動，除了可享有知名餐酒館推出的星空餐桌美食饗宴、紀念杯之外，同時參與「全員登露之我的露營風格」票選活動，就有機會獲得更多精美禮物，且報名時還可加購聖誕花圈DIY，以及獨木舟體驗。活動即日起開放報名，名額有限，敬請大家把握時間。

▲台南柳營的德元埤荷蘭村充滿異國風情。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供
▲台南柳營的德元埤荷蘭村充滿異國風情。　圖：台南市政府新聞及國際關係處／提供

觀光旅遊局補充，本次亦共同與台南在地露營業者推出專屬優惠，如至虎頭埤風景區露營可獲得免費釣魚體驗、入住雙春濱海遊憩區豪華或VIP露營帳送優格果凍、至走馬瀨農場露營享門票優惠價200元、神秘氣埸露營區的露營9折優惠等。屆時也邀請台南市已完成登記的露營場，於活動期間共同來凹逗市集宣傳，喜愛露營的朋友千萬不要錯過。另外，2024台南購物節已於10月15日開跑，並持續到明年2月，歡迎來台南旅遊消費，還可以抽汽車等大獎。

活動詳情及好康優惠，請至「跟著風車露營chill」活動專屬臉書粉絲專頁查詢。更多旅遊訊息，請查詢「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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