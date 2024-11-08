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實力不輸老字號！嘉義這間豬腳沒在客氣 「招牌滷豬腳」入味軟糯 內行人推爆「這款下飯神器」超開胃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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嘉義也有很強的滷豬腳！雖有萬巒豬腳名聲在外，但嘉義這間豬腳也沒在客氣，不是老字號但已擄獲不少嘉義人的心，軟糯豬腳滷到超級入味十分下飯，還有蒸蛋湯、滷大腸等好味道可以加菜搭配吃，吃完就是一整個心滿意足。

斟有味開山豬腳擄獲不少嘉義人的心。圖／IG@tw_eating授權
斟有味開山豬腳擄獲不少嘉義人的心。圖／IG@tw_eating授權

位於嘉義市西區的豬腳專賣店「斟有味開山豬腳」雖非老店但仍以實力派美味豬腳在地飄香，主打滷豬腳入味好吃沒話說，滷蹄膀肥瘦剛好無腥味，搭配滷汁淋飯吃起來超過癮，還被直讚是第一名的嘉義豬腳。還有不少懂吃的朋友分享，店家的辣豇豆也是一絕，開胃下飯到被說是白飯殺手，愛吃辣可別錯過。

圖／IG@tw_eating授權
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除了各式滷製好料外，「蒸蛋湯」也是許多人吃飯必配神品，蒸蛋軟嫩到有如豆花般細緻，湯頭鮮美清爽。另外，也有網友推薦「炸排骨、滷肉飯」，道地台式美味一次吃遍。

蒸蛋湯也是必點。圖／IG@tw_eating授權
蒸蛋湯也是必點。圖／IG@tw_eating授權

菜單。圖／IG@tw_eating授權
菜單。圖／IG@tw_eating授權

斟有味開山豬腳

地址：嘉義市西區仁愛路273號

營業時間：10:30-20:30

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嘉義美食 排骨飯 滷肉飯 老店 豬腳飯

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