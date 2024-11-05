跟連鎖手搖拚！台南最狂銅板價「重量杯珍奶17元」 全店飲料12元起 內行人激推「隱藏版」必買

座落在阿里山公路63.7ｋ石棹一帶的「佐一茶屋」，雨後常出現夢幻雲海窗景，是大自然贈與茶屋最美的獻禮。主人葉偉翔是阿里山茶農第二代，在一次「山海聯盟」聚會中，結識嘉義、雲林的熱血青年與地方青農，和妻子興起開店念頭，期以創新思維為家鄉開創更多可能性。茶屋內外洋溢濃濃日本風，店名「佐一」分別取自兩個兒子的名字，牆面裝飾的浮世繪海報及架高的和式山景座位區，都呼應著嘉義木業全盛時期的日式風情。

2024-10-31 09:01