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跟連鎖手搖拚！台南最狂銅板價「重量杯珍奶17元」 全店飲料12元起 內行人激推「隱藏版」必買
Threads爆紅的超級銅板價飲料！不愧是網友都很會找，台南永康有間在地飲料店，價格落在12-17元間，令不少網友大吃一驚「誇張便宜」、「一杯才12元有夠扯」。
省錢飲料喝這間！台南在地飲料店「茶來茶去」在Threads上掀起討論，重量杯飲料12元起，台灣人最愛的珍珠奶茶竟也只要17元，讓人光看菜單都有種「穿越(時空)」的錯覺。IGer默默朝聖後分享，2杯珍奶只要34元，看到超級銅板價的網友震驚表示「有夠佛心」、「到底什麼神仙價格」，還有網友喝過分享「跟手搖店口味差不多」。
此外，店家還有販售老闆自製的香菇肉包和鮮奶饅頭，2杯珍奶+2個香菇肉包只要84元，兩人份下午茶一次搞定，還有內行人讚「他饅頭蠻好吃的」推薦給想去踩點的人。台南人的銅板放大術真的太強了！
茶來茶去
地址：台南市永康區中正路698號
營業時間：6:00-18:30（週日公休）
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