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嘉義縣「山海大廚」熱映中 精選4間無菜單美味料理

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▲Hamoana Art 哈莫瓦那藝境。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲Hamoana Art 哈莫瓦那藝境。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣「山海大廚」精選4間無菜單餐廳，包括「鄒族女人的私房菜」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
嘉義縣「山海大廚」精選4間無菜單餐廳，包括「鄒族女人的私房菜」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近期韓國上映的「黑白大廚」引起相當大的迴響，其中「阿姨無菜單料理一號」更是以「安東湯麵」惹哭一票觀眾，幸福的味道總是讓人難以忘懷。嘉義縣山味及海味相當豐富，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）精選4間無菜單餐廳，有鄒族風味的「鄒族女人的私房菜」及「Hamoana Art 哈莫瓦那藝境」，有隱藏於竹崎鄉的「佐藤捲捲」，以及在寧靜漁村裡的神秘日式餐酒館「月実柴饗」，帶著遊客尋覓純粹的味道，跟著山海大廚來趟味蕾之旅。

文觀局表示，位於來吉部落的「Hamoana Art 哈莫瓦那藝境」，擁有原住民天生俱來的美感以及敏銳的味蕾，依傍大山的玻璃屋，彷彿闖進童話國度，是來吉部落藝術家，也擅長施展食物魔法，用色畫風大膽，更凸顯原民的奔放與樂天，無菜單的料理將食物保留原味增加風味，變成一桌美麗佳餚，一端上桌就讓人食指大動。

▲鄒族女人的私房菜。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲鄒族女人的私房菜。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

同樣位於來吉的「得恩亞納」，像是一處遺世的部落，一棟棟斜屋頂式的繽紛童話小木屋，近看家家都像美麗的藝術品，遠看小小村落樸實卻又迷人，有一家隱藏於此的無菜單料理「鄒族女人的私房菜」，擅用各種天然香料，豐富又獨特有南法風，跳脫原民風味餐，注入愛與創意巧思，半開放式的綠意空間，邊用餐就能看見繽紛的永久屋，愜意又悠閒。

▲佐藤捲捲。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲佐藤捲捲。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，餐廳門口就能看見開往阿里山小火車的「佐藤捲捲」，被譽為 CP 值超高的無菜單料理，只要800元就能品嚐龍蝦海鮮創意料理，食材是每日新鮮現買，沒有事先預訂根本吃不到。每一道菜譜和擺盤設計都是廚師的用心，浮誇的器皿和擺盤，猶如一場美食秀，絕對是犒賞自己荷包不心疼、朋友聚餐有面子的口袋名單。

▲月実柴饗。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲月実柴饗。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

隱藏在布袋漁村裡的神秘日式餐酒館「月実柴饗」，簡約低調的空間，有一種日劇深夜食堂風，也許是曾受過日本實地經驗洗禮，不只料理有態度，更被饕客讚賞是餐酒搭配達人，擅長融合不同食材，創造出新的味蕾意識，讓人吃過後就上癮。

嘉義山、海、平原的美食相當豐富，且各有特色，非常適合喜愛跟著美食一起去旅行的遊客，更多的旅遊、美食介紹可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢或加入「慢遊嘉義」Line@。

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