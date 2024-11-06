「2024幸福島嶼」在斗南！13大主題活動體驗最chill農村假期





「2024幸福島嶼」將於11/8盛大登場，以親子為主打，唯一兩點就開跑的活動，讓大朋友小朋友們，體驗玩收割的樂趣後可以緊接，島嶼的各項活動，歡迎登島成為島民，一起Light up象徵島嶼幸福與希望的光，讓台灣在地人文、美食、風景以及綠色藝術能夠Life up！

▲圖片來源：斗南鎮農會

孩子們最喜歡的嬉戲活動今年也有！小朋友盡情奔跑放電的地方，大朋友可以喘口氣的時光，今年加碼多了一座，共有三座嬉戲遊樂區，讓小島民們玩到不亦樂乎，回家秒睡。

本島推出的第一個活動「島嶼秋收農旅」，動手收割取代想像，親自走過產地，認識農漁畜牧業，與友善物產一起料理關係，一起勾勒出幸福島嶼的樣貌

▲圖片來源：斗南鎮農會

「島嶼友善餐桌」今年再度邀請到島上榮獲「綠色餐飲指南」的生態廚師 張文騰，藉由廚師的巧手烹飪，並使用有機及友善食材為基底進行創作，料理食物、土地與人三者間的關係

▲圖片來源：斗南鎮農會

▲圖片來源：斗南鎮農會

「島嶼繪本故事」孩子們喜愛的繪本故事來囉！活動宗旨就是希望能讓更多人看見台灣農友的物產，更希望能將我們一直推廣的有機友善作物讓更多人認識，透過繪本故事豐富的圖像和聲動的解說，可以加深大、小朋友對於新事物的吸收，邀請大家一起來聽故事，認識你所不知道的農業

▲圖片來源：斗南鎮農會

本島呼聲超高的活動之一「島嶼野營燒烤」 ，在燈光美、氣氛佳的星空下，與最愛的家人朋友們，享受由島嶼嚴選的有機友善物產、永續循環台灣牛及台灣當季蔬果....等食材，邊享用美食、邊渡過假期的美好時光。

▲圖片來源：斗南鎮農會

「島嶼秋實音樂」歡迎民眾登上幸福島嶼 ，在這裡可以席地而坐、享受涼風吹拂、聽著舒服的音樂旋律，感受最放鬆的時刻。島嶼上最chill的音樂活動，今年更是加碼重磅邀請了實力派藝人，與島民們一起度過愉快的秋季周末！

▲圖片來源：斗南鎮農會

卡司資訊CAST

11/09：

吉他小王子 李友廷、溫杜紀、王特面、Recover 重新詮釋

11/10：

金曲獎最佳演唱組合 Crispy脆樂團、西西 CeCi.、國寶 GuoBo、@森森Sensen、河堤樂團

▲圖片來源：斗南鎮農會

▲圖片來源：斗南鎮農會

來到島嶼上吃、喝、玩、樂，怎麼可以沒有收穫回家呢？超夯食農體驗系列活動，讓大家可以做中學、學中玩，可以體驗到平時較難接觸的手作課程，還能學習到新的食農知識，一舉多得的活動，報名速度太慢可就沒名額了喔！

▲圖片來源：斗南鎮農會

▲圖片來源：斗南鎮農會

「島嶼沙龍講座」特地邀請了幸福島嶼上努力的人們，分享對幸福島嶼的想像，透過他們的經驗與努力，讓我們更認識台灣這塊寶島，邀請島民們和我們一起勾勒出幸福島嶼的樣貌吧！

▲圖片來源：斗南鎮農會

家中蒐集了各式各樣的袋子，有朋友送禮給的包裝袋、某品牌感覺很高級的紙袋、參加活動送的購物袋、看起來很漂亮就買但沒在用的環保袋...，別再對這些袋子依依不捨了，讓它袋袋相傳下去吧！幸福島嶼徵收大家不需要但還能用的袋子！

▲圖片來源：斗南鎮農會

「2024幸福島嶼」

活動日期：2024/11/8-2024/11/10

活動時間：15:00–20:00

活動地點：斗南之森食農教育園區(雲林縣斗南鎮延平北路111號)





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