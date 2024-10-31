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坐擁雲海環繞的夢幻茶屋　享寧靜山居時光、品小農美味物產

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

主理人 葉太太

我們整合在地物產，讓阿里山茶結合嘉義蔬食、肉類和魚鮮，創造新滋味。

座落在阿里山公路63.7ｋ石棹一帶的「佐一茶屋」，雨後常出現夢幻雲海窗景，是大自然贈與茶屋最美的獻禮。主人葉偉翔是阿里山茶農第二代，在一次「山海聯盟」聚會中，結識嘉義、雲林的熱血青年與地方青農，和妻子興起開店念頭，期以創新思維為家鄉開創更多可能性。茶屋內外洋溢濃濃日本風，店名「佐一」分別取自兩個兒子的名字，牆面裝飾的浮世繪海報及架高的和式山景座位區，都呼應著嘉義木業全盛時期的日式風情。

為了圓夢，葉偉翔夫妻以自家茶葉為基礎，結合嘉義縣朴子市的「御牧牛」、餵食益生菌的雲林「圓鄉豬」以及在地小農食材研製菜單，讓阿里山茶不只能品味，還能入菜。葉偉翔說：「除了山上菜農每日清晨冒著冷風霧氣，採下高山蔬菜送往茶屋，我們嚴選的其他食材，也有完整產銷履歷和認證標章，可以吃得美味又安心。」

招牌料理特色茶泡飯，靈感來自日本「茶漬け」，茶高湯以阿里山高山小葉紅和柴魚高湯（蔬食則用昆布高湯）精心調製，在秋風吹拂的山裡品嚐，暖胃暖心。茶屋的美食饗宴，少不了以甜點甘味劃下完美句號，以自製焦糖口味最中餅搭配高山烏龍茶，入口的滋味富含了秋日氣息。

▲阿里山高山烏龍茶（一壺180元）搭配秋日焦糖口味的最中餅（90元）。
▲阿里山高山烏龍茶（一壺180元）搭配秋日焦糖口味的最中餅（90元）。

▲茶泡飯定食鰻Heavy三重奏（580元），強調鰻魚三吃的樂趣，以鐵壺裝盛茶高湯，先單吃鰻魚飯，品嚐茶高湯，再將高湯淋在米飯享用，滋味迷人。
▲茶泡飯定食鰻Heavy三重奏（580元），強調鰻魚三吃的樂趣，以鐵壺裝盛茶高湯，先單吃鰻魚飯，品嚐茶高湯，再將高湯淋在米飯享用，滋味迷人。

　

店家資訊

佐一茶屋

地址：阿里山鄉樂野村一鄰2號附9（阿里山公路63.7ｋ）

電話：0975-913-068

FB：佐一茶屋

營業時間：08:30-20:30（晚餐只供應鍋物）

　

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