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是台南！ 「台灣設計展」快閃2日遊推薦 西市場修復首度開放、特色散步遊程必收下

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圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台灣設計展主展場－民眾於西市場拍照留念。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
台灣設計展主展場－民眾於西市場拍照留念。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「台灣設計展」10/26-11/10於台南舉辦，今年以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，一起到台南見證穿越時空的城市風貌。本次分有主展區及衛星展區，遍及台南車站、南美館2館、西市場、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館及各地商圈（孔廟、國華友愛、永樂市場）等，更打造特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。

台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）為迎接匯集全台各地喜歡設計的文化人及遊客，特別推出2日設計展巷弄美食建議遊程，讓喜愛設計展及短期旅遊的朋友也可以到台南共襄盛舉。

▲台灣設計展主展場—西市場—南服計畫。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣設計展主展場—西市場—南服計畫。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

黃偉哲市長表示台灣設計展第五度在台南舉辦，今年適逢「台南400」的歷史性時刻，除回看這座城市源遠流長的歷史底蘊，也希望藉由設計力的介入，看向台南逐步提升的城市美學和產業發展，更與知名手機遊戲合作，推出「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，歡迎全台各地的朋友來台南感受設計力，體驗台南味，並蒐集設計展限定的飾品皮克敏。

▲可愛降臨：My Melody Kuromi 台南探險之旅。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲可愛降臨：My Melody Kuromi 台南探險之旅。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局林國華局長表示，本次設計展兩大展區相距並不遠，且涵蓋古蹟、巷弄、商圈及美食蛋黃區，非常適合以散步方式或騎乘 YouBike 微笑單車漫遊，加上正在舉辦的「My Melody & Kuromi 台南探險之旅」及「海安路藝術節」，我們整合推出設計展巷弄美食建議路線提供遊客參考。此外，設計展期間台南也有「萬神節」（10/26-10/27）、「海安萬聖節」（10/26-10/27）及「早餐生活節」（11/02-11/03），遊客可按建議路線，並依個人需求調整加入周邊景點及小吃店家，來趟設計展之旅。

▲台灣設計展主展場－南美樓2館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲台灣設計展主展場－南美樓2館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充表示「台南購物節」消費抽獎活動已於10/15開跑，消費滿50元即有機會抽得百萬名車、鑽戒，邀請大家一起玩台南帶走大獎，更多台南旅遊及設計展相關資訊，請上「台南旅遊網」、「台南旅遊」粉絲團及「臺灣設計展」官網查詢。

▲海安路街道美術館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲海安路街道美術館。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【台灣設計展快閃2日建議遊程】

Day1／台南火車站 →（步行前往）321藝術聚落 →（搭乘大台南公車）→ 孔廟商圈【美食熱區】（南美館1館）→（步行前往）→ 愛國婦人會館→ （步行前往）→ 南美館2館 →（步行前往）→ 海安路藝術節／神農街【美食熱區】→（搭乘大台南公車) → 藍晒圖文創園區。

Day2／國華友愛商圈【美食熱區】→（步行前往）→ 西市場、香蕉倉庫、正興街【美食熱區】→（步行前往）→ 永樂市場【美食熱區】→（搭乘大台南公車）→ 安平遊憩碼頭【My Melody & Kuromi台南探險之旅】。

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