在三合院裡享用眷村風味的牛肉麵！位於台南知名景點內 Q彈手工拉麵配紅燒湯頭超絕

「水交社文化園區」這幾年應該算是一個在台南越來越有知名度的景點，幾年前就有朋友帶我去參觀過一次，這邊早期本來是眷村，2004年時被市政府指定為古蹟，後來經過一些整理與整修，在2019年以水交社文化園區的名字對外開放，裡頭有像是「文學沙龍館」、「眷村主題館」、「水交社展演館」、「飛行親子館」、「藝術特展館」、「水交社歷史館」等眾多可以參觀的主題館，不過前兩個月又安排來這裡的主要目的是聽說裡頭有一間叫「水交社眷村食堂 相聚場│麵聚場」的餐廳評價很不錯，有推出各種不同口味的牛肉麵、雞湯麵、豚骨白湯麵以及職人乾拌麵，而且用餐環境是在經過整修的三合院老宅內，感覺別有一番風情，今天就請大家跟著我的圖文一起進去瞧瞧吧！

水交社文化園區目前除了麵聚場還有另外一間名為「《老張串門》餐茶館」的餐廳，販售的主餐一樣是以麵食為主，有牛肉麵、鍋燒意麵、涼麵⋯⋯等等，另外也有提供各種咖啡、茶飲、果汁。

目前麵聚場主要提供八款功夫湯麵以及五款職人乾拌麵，想吃飯的話也有供應拌飯以及炒飯，湯麵的部份標榜都是用中藥材、蔬果、辛香料等原料精心熬煮而成，絕對不使用現成的調理包，牛肉也是透過悶燉慢熟的烹調方式去處理，所以風味絕佳。

當然～台南可以吃到美味牛肉麵的餐廳應該不勝枚舉啦！但來這裡用餐最棒的就是吃飽後可以在園區內四處參觀，感受一下這邊的歷史風情以及眷村文化的魅力。（而且可以拍一堆好看的照片）

經過改造、翻修後的這室內環境有種新舊融合的感覺，明亮又寬敞，而且當然是有冷氣開放的～這點非常重要！

裡頭的容客數算是不少（最多可以坐65人左右），不管團體客來用餐或是只有一、兩人都有適合的座位。

部份座位下方還有提供插座可以讓客人充電，然後環境佈置上我是覺得還蠻典雅的，跟一般對牛肉麵店的印象不太一樣。

如果你們在台南想找餐廳包場辦活動或餐敘之類的話，這邊也是有提供包場服務的唷～平日一小時3000元、無法抵餐費，假日一小時6000元但可以抵餐費2000元，提供你們做個參考。

現在的點餐方式是用手機掃桌上的QR Code，注文完以後再到櫃台結帳即可。

這一份是「老薑軍紅燒牛肉麵（240元）」，價格包含一份小菜，不過飲料另外計費。

如果覺得基本的麵量不夠吃的話，還可以花15元來加麵唷～（不過一般食量的民眾我覺得不加麵就很夠吃了）

肉塊的部份算是半筋半肉的牛腱肉，網路上有看到有網友嫌棄說肉筋難咬⋯⋯但我自己吃的時候是真的覺得口感很完美，有Ｑ嫩入味的感覺，一點也不柴，肉香味十分迷人，然後手工的拉麵也非常Q彈有勁。

湯頭的部份雖然是紅燒，但並不是很油又很鹹的那種路數，我覺得喝起來有種甘醇的感覺，中藥材的香氣都融入裡頭，然後伴隨著薑的辛香味，感覺天氣稍涼的時候來上一碗一定暖胃又暖心。

當天的小菜是爽口又開胃的海帶絲，QQ脆脆的很涮嘴。

另外這一份是「主廚秘製原汁乾拌麵（260元）」，旁邊還有附上一碗豚骨白湯，而且那湯喝起來不會像某些日式豚骨拉麵的湯那麼油膩，走的是比較鮮甜又清爽的路線，會讓人忍不住喝到見底的那一種唷～

拌麵本身有搭配濃郁又鹹香的特製醬料（應該是有加入燉牛肉的肉汁），看同桌的友人吃得津津有味，應該是也不錯吃。

另外有冬瓜茶、包種茶、烏龍茶等飲品可以另外單點。

然後這一碗是「懷舊芝麻豆腐酪刨冰（150元）」，還蠻大一碗的，可以多人分食，熬煮到鬆鬆綿綿的紅豆甜而不膩，搭配上芝麻香氣超濃的奶酪以及一球冰淇淋，最後再淋上甜滋滋的煉乳，混著底下的刨冰一起品嚐超級消暑，絕對是炎炎夏日必點的一款冰品。

吃飽喝足以後就可以在園區裡四處拍照啦～

水交社原為日治時期駐防臺南機場的臺南海軍航空隊軍眷宿舍，國民政府遷臺後，由航空委員會派員接收做為空軍第一戰術戰鬥機聯隊基地，1953年成立知名的雷虎特技小組，飛官及眷屬也居住於此，因此這裡又被稱為「雷虎的故鄉」。

這裡有很多不同的主題館可以參觀，有些聽說之前是要收費的，不過官網有公告目前園區展覽暫不收費，所以全部都可以免費參觀唷～

我覺得軍事迷尤其是對空軍特別有興趣的朋友來這裡參觀時一定會覺得有滿滿的收穫。

我國空軍在民國43年時成立「雷虎特技小組」，49年時又改稱「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」，目前一直沿用至今。

當天透過導覽人員專業的解說，讓大家都能深入了解中華民國空軍駐守台南的歷史脈絡。

第一次這麼近距離欣賞空軍的飛行服，覺得穿上去以後的軍人都是帥氣度破錶！

當天我們參觀了好幾個不同的主題館，這一個叫做「水交社歷史館」。

這個館簡單來講就是讓大家了解「水交社」這個地方的歷史演進，主要依時間點劃分為「臺南城牆築城之前」、「城牆的出現」、「公共建設的推移」、「軍事空間的設立」、「眷村生活」、「南郊文化」、「南區場所重塑」等七個時期。

在館內可以看到許多勾起大家早期眷村⽣活記憶的展示品。

現在的年輕一輩可能對眷村幾乎完全沒有半點概念⋯⋯不過也可以藉由這些展覽來了解當年眷村的居民都過著什麼樣的生活。

早期為了管理方便，地方政府還有製作這樣的平面圖把家家戶戶的戶長名字都印在上面。

再來我們參觀的是「和通蔣勳書房」。

先簡單跟大家介紹一下，「蔣勳」是一位非常知名的畫家、詩人與作家，曾得過中國時報新詩推薦獎以及吳魯芹文學獎，主持的廣播節目也曾經獲得了1988年的金鐘獎，目前還活躍於台灣的藝文界中。

目前這館內典藏著其相關著作及有聲QR Code，大家來這裡可以翻閱他的著作，或者掃描QR Code直接用聽的！

這裡展出的畫作聽說也都是蔣勳珍藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像，之後也會不定期的更換展示主題。（展出他的其他作品）

除了參觀室內的主題館以外，水交社文化園區還有許多位於室外但也值得一看的戶外裝置藝術。

一開始看到，我們還以為重點是老電影的回顧⋯⋯

不過這其實是「顏振發-水交社電影手繪看板特展」，顏振發大師是被英國BBC形容為「臺灣最後一位手繪電影海報畫家」的達人，早期在電視機還不普遍的年代，有許多大型的電影看板都是他手繪而成的。

目前園區內所看到的這些畫作也都是出自他那靈巧的手。

雖然現代數位電腦繪圖和印刷技術的進步已經幾乎取代了傳統手繪，但看到有人可以拿著畫筆將這些知名人物繪製得活靈活現還是覺得很心生敬佩。

當然～我知道很多人其實未必會對歷史和藝文那麼有興趣，那你們來這裡也可以把水交社文化園區當成一個拍照打卡的景點就好。

當天感謝「小美很愛嚐」的小美幫我拍了一系列很好看的照片！

跟某些熱門的IG拍照打卡景點比起來，這裡相對遊客沒有那麼多，所以參觀和拍照的過程都是蠻愜意的。

再忍耐一下就好～這是最後一張了！

最後帶大家看一下這裡的遊客中心，它同時也是販賣部，有販售各式各樣的文創商品。

例如這些乍看之下都是跟機槍、手榴彈、彈匣有關的軍事武器，但其實真正的用途是水壺、鑰匙圈之類的。

迷彩控們可能會喜歡的限定商品。

雷虎70周年限定推出的啤酒，不曉得喝起來風味如何！？但瓶身的設計是感覺蠻帥氣的。

這個砲彈造型的彈珠汽水我也蠻想買的～

然後還有一系列以媽祖、孔子、鄭成功為主題所設計的零食包裝，這些都只有在台南某些古蹟的景點才買得到，當天本來也想大採購，結果我們那團沒有留時間讓我們血拼，只好下次去台南玩再買了。

以上就是這次的分享，提供大家做個參考嘍～

水交社眷村食堂 相聚場│麵聚場

地址：台南市南區興中街116巷7號（水交社文化園區內）

電話：(06)263-2977

營業時間：11:30 ~ 20:30

公休日：禮拜二和三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/shiangjuu

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」