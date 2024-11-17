來趟咖啡環遊世界之旅！雲林「芒果咖啡館」 90分鐘隨意點喝多款咖啡

姐妹來雲林莿桐騎車後發現這家在地經營十五年的精品咖啡館很厲害，雲林莿桐芒果咖啡真的挺厲害。

巷弄裡的咖啡館是車隊裡內行人超愛的一家精品咖啡，先前我們踏上雲林莿桐是因為彰化南瑤宮媽祖遶境進香潦溪。

第一次白天來雲林莿桐挺特別的呢！品嚐咖啡一人300元/90分鐘，上方的豆單可以做點選，十幾種支咖啡像是花香咖啡、堅果風味、巧克力風味、果香咖啡、焦糖咖啡，我們可以隨意點喝，太開心了啦！所以就這樣一起喝起來～

芒果咖啡館-雲林莿桐精品咖啡館在哪？

芒果咖啡館-雲林莿桐精品咖啡館隱藏在巷弄中的咖啡館，住址在雲林縣莿桐鄉中山路114號，鄰近都好停車不擔心停車問題。

芒果咖啡館雲林莿桐精品咖啡館內用空間環境

從踏入雲林莿桐芒果咖啡館裡，就曉得他們已經在地超久，空間不大，不過很和藹可親跟我們介紹店裡的招牌。

店裡的豆自從咖啡生豆的挑需俺到烘焙，產地、品種跟製作方式，客人都可以依照喜愛得啡豆風味來進行沖泡。

好喝的咖啡來自於分享，說的一點兒也沒錯呢！

雲林莿桐芒果咖啡館菜單MENU

雲林莿桐芒果咖啡館菜單上有單點咖啡或者是你想跟我們一樣想要喝咖啡環遊世界都可以，

我自己本身就很喜歡喝咖啡，花香咖啡、堅果風味、巧克力風味、果香咖啡、焦糖咖啡，芒果咖啡也有拿鐵咖啡、鮮果茶、美式咖啡、經典飲品皆有。

環遊世界的豆單在這，每款都很厲害，淺焙、中焙，讓你喝到喜愛的咖啡再來購買。

我們開始點起咖啡完全不手軟，看你想要喝哪種口味就舉手點起來～

咖啡用清酒壺裝，是不是很酷呀！聞香杯與飲杯會一起上桌，新鮮烘焙，每款都很香也很鮮。我們每一款都喝了，味道上有的喜歡，有的則不是我愛的，重香氣跟回味甘醇度的自己，熱飲到溫冷飲轉換的咖啡香真的挺棒的！

橡木桶水洗從冰箱裡拿出來，用酒杯喝咖啡真的很酷呢！

冷泡咖啡喝起來就是不一樣，淡淡的香氣～

咖啡果茶，喝起來淡淡的，也讓我們轉換一下嘴裡很多咖啡的加成風味。

最後一定要來上一杯鄉巴佬咖啡豆，曾榮獲美國 Coffee Review 評鑑第二名，2009世界盃咖啡大師台灣選拔賽中也有第五名的佳績，配方豆裡有耶加雪菲、瓜地馬拉、剛果、巴西，這杯真的超好喝，香氣十足。

雲林莿桐芒果咖啡館精緻甜點

我們點了一顆榛果、菓茶、玫果，三種口味一次品嚐，甜點跟雲林米嘻咖咖啡古董傢俱一樣都是出自瑪麗安東妮法國點心工作坊的甜點，吃起來的味道就能發現～

榛果

滿滿的80%巧克力，還有脆片，裡裡外外都是榛果巧克力～螞蟻人的最愛呀！

玫果

玫瑰荔枝覆盆子玫，女孩兒都會喜愛的款式。

菓茶

烏龍茶、水蜜桃、葡萄柚，很適合搭茶飲～

喝咖啡的過程中，都是整杯出杯，風味絕倫而且店裡也有私房咖啡～就是讓你整個喝到爽。

雲林莿桐芒果咖啡位在巷弄裡的精品咖啡，如果跟我一樣想要品嚐很多款咖啡，不妨就來個環遊世界組，上方的豆單可以做點選，十幾種支咖啡像是花香咖啡、堅果風味、巧克力風味、果香咖啡、焦糖咖啡，我們可以隨意點喝，太開心了啦！所以就這樣一起喝起來～

芒果咖啡館-雲林莿桐精品咖啡館

住址：雲林縣莿桐鄉中山路114號

電話：05 584 1987

營業時間：10:00–18:00

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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