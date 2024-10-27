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連鎖手搖贏不過的古早味！在地飲料店「小美冰淇淋紅茶」50元有找 大球冰淇淋狂加不手軟

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@money9992授權
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部落客們都在打卡這間飲料店！天涼也要吃冰，台南有家在地飲料店是最近狂被探店的夯點，超大球小美冰淇淋古早味紅茶的完美搭配，吸引不少人朝聖留下好評「CP值太高了」、「可以吃出奶昔的感覺」，好喝程度不輸連鎖手搖店。

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認準疊高高的小美冰淇淋桶！位在台南市中西區的在地飲料店「萃芳茶」受到多位部落客大推，相繼探店分享到IG，特別是CP值巨高的「冰淇淋紅茶」，一杯古早味紅茶搭配兩大球小美冰淇淋，店家挖冰淇淋不手軟，統統放到杯中，一杯只要45元，令人直呼「冰淇淋不怕你吃」、「這麼大桶在挖好療癒」。喜歡冰淇淋紅茶的朋友一定不要錯過這家店。

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此外，還有網友推薦「烏梅汁」屬於傳統濃厚的口味；「阿薩姆紅茶冰」則建議點微糖，喝起來順口會回甘。有別於連鎖手搖店，在地飲料店更多了一種經典、接地氣的味道。

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萃芳茶

地址：台南市中西區民權路三段62號

營業時間：8:00-20:00

電話：06-223-0000

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CP值 冰淇淋 古早味 台南美食 手搖 探店

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