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嘉義人歡呼！超人氣「31冰淇淋」終於來了 嘉義首個據點曝光 各地網友湧入再敲碗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
右圖為哈利波特聯名冰淇淋示意圖。圖／31冰淇淋粉專、摘自京站時尚廣場粉專
右圖為哈利波特聯名冰淇淋示意圖。圖／31冰淇淋粉專、摘自京站時尚廣場粉專

嘉義人歡呼！來自美國加州冰淇淋專賣店「31冰淇淋」即將插旗嘉義，預計10/25開幕，令不少在地人嗨「（敲碗）成功了！」、「嘉義走起」，還湧入了各地網友留言許願開新店。

圖／31冰淇淋粉專
圖／31冰淇淋粉專

不用再跑到台南了！超人氣冰淇淋專賣店「31冰淇淋」頻展店，這次終於輪到嘉義，將於10/25開幕與顧客相見歡。據網友分享，嘉義首個據點落腳新光三越B1，許多嘉義人看到好消息都高呼「嘉義也有31了」，未來各種期間限定或聯名口味統統都能吃到囉。

此外，該貼文底下也吸引各地網友留言敲碗，「新竹也要有31」、「嘉義都有了 基隆ㄋ」、「敲碗彰化開一家」，還有網友建議「可以像其他品牌一樣超商也可買到，不然吃個31像登天一樣難」。

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31冰淇淋 嘉義美食 新光三越 美國 超商

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