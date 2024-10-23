嘉義人歡呼！超人氣「31冰淇淋」終於來了 嘉義首個據點曝光 各地網友湧入再敲碗

台南平價義式料理推薦！以價格親民、份量十足的【數到3義式餐廳】，招牌濃郁美味的燉飯、義大利麵令人一吃就愛上，搭配各式特調醬汁，讓人天天報到都吃不膩，來到台南旅遊，肯定不能錯過CP值爆表的義式料理！

2024-10-20 11:00