「山角鐵茶屋」深耕茶鄉　飲杯清香茶湯坐擁群山美景

【圖／文：行遍天下】

主理人夫婦 許益彰與席涴萍

歡迎來聊茶，放慢腳步欣賞一草一木、美麗風景，享受好茶與茶點。

兩個國度，陌生的旅人，一場紐西蘭的偶遇。發現愛情，也找到深耕茶鄉的夢想。離家越遠，才更明白茶是故鄉濃。「山角鐵茶屋」見證茶農第二代許益彰和大馬姑娘席涴萍的愛情，兩人因打工度假認識，當席涴萍簽證到期返鄉，獨留異鄉的許益彰喝著家鄉的高山茶，格外思鄉「這時，才真正喝出茶的滋味」。學生時代，家人要他專心讀書，種茶這件事很遙遠，直到歷經海外背包客生活，才開始捲起衣袖鑽研茶的一生，用心推廣家鄉茶文化。

席涴萍飄洋過海嫁來台灣後，兩人共創「旅人茶濃」品牌，在自家土地打造茶屋，熱愛搖滾樂的許益彰，將耳機品牌「鐵三角」和樂器「三角鐵」的「三」轉譯為「山」，並以此命名，品茶空間分為一樓吧台區和長廊區、二樓展示席涴萍畫作的茶室、戶外的旅伴茶園區以及塔山搖滾區，景致獨一無二。供應茶品依發酵度、烘焙及品種，分為烏龍、金萱和紅茶；茶點則有貝果、蛋糕捲和月兔黑熊饅頭等選擇，來到茶屋，無論晴雨都能療癒身心。

▲小葉種青心烏龍全發酵製成的「旅伴紅茶」，口感輕盈、滋味清爽；「烏龍茶蛋糕捲」吃得到淡淡茶香。

▲「樟樹湖的家鄉烏龍」能喝到淡雅蘭花香和奶油香；席涴萍特別請好友製作的「月兔黑熊饅頭」造型可愛、風味獨特。





店家資訊

山角鐵茶屋

地址：嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖27號

FB：旅人茶濃 Tripper Tea。山角鐵茶屋

消費：低消每人250元

時間：11:00-18:00（週六、日、一，每天分為4個時段），採全預約制，僅接待12歲以上，座位有限，僅接受4人（含）以下人數，預訂請於網路填寫表單

交通：google map定位「山角鐵茶屋」，建議走台18線避免走產業道路





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