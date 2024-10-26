意猶未盡！台南關子嶺天冷好泡湯 「夜間光影藝術」延展至明年2月底

【旅奇傳媒/編輯部報導】由台南市政府觀光旅遊局舉辦的「2024台南關子嶺溫泉美食節」於日前圓滿結束。今年的活動結合關子嶺溫泉區的特色，特別打造了具獨特色的夜間光影藝術，原定於10/21撤展的燈飾，在觀光旅遊局與在地業者的協調規劃下，將由台南市溫泉協會繼續認養6座夜間光影燈飾，燈飾也將繼續展至2025/2/28，持續點亮關子嶺，歡迎遊客一起來感受關子嶺的夜晚魅力。

▲溫泉老街－「溫泉大路，浪漫遊街」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市市長黃偉哲表示，隨著天氣轉涼，冬季將至，正是推廣白河南寮美味的青皮椪柑好時機。在關子嶺溫泉美食節之後，白河區公所將於11/9下午在關子嶺舉辦第4屆的「椪柑節」，活動地點位於大成殿廣場（嶺頂資訊站前），屆時將有園遊會攤位、食農教育DIY、樂團表演及椪柑展售等精彩活動。11/9及11/16晚間還將舉辦「關子嶺酒柑心」活動，調酒師會利用當地椪柑調製特色飲品，邀請大家共襄盛舉。歡迎遊客留宿關子嶺，飽覽白河、東山及後壁等地，除了享受溫泉放鬆身心外，還能品嚐當地山產美食、東山咖啡，並參觀美妝與家具等觀光工廠，體驗多元的旅遊特色。

▲閒雲橋－「和式色調，華族廊道」。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

林國華局長表示，今年關子嶺活動打造6處夜間光影藝術，是以各式關子嶺 IP 化為入夜後的祈福守護靈，並結合關子嶺溫泉區在地特色景點量身所打造，分別在閒雲橋的「和式色調，華族廊道」、溫泉老街的「溫泉大路，浪漫遊街」、天梯入口處的「和豐，和福」，接著是繼續往大成殿廣場的「走覽，關嶺上河圖」、「與光共舞」與「和光風華」，走拍一趟就可感受漫步溫泉鄉的和風氛圍。

▲關子嶺溫泉泡湯。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局建議，民眾也可視自身體力狀況，選擇適合自己的爬山路線，其中大凍山海拔1241公尺為台南市第一高峰，也是台灣小百岳之一；枕頭山海拔650公尺，可從火山碧雲寺後方的登山口進入，沿途可循著指標到水火同源一遊，山頂開闊風景優美；雞籠山線位在大凍山主峰西北側，有一圓錐狀山峰孤立，狀似雞籠因而得名，海拔878公尺，一般到大凍山踏青的朋友，建議也可到雞籠山走走，屬大眾化路線，沿途路標清楚且海拔落差不大，視野也很不錯。

此外，「2024台南購物節」已於10/15開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用 LINE 掃一掃發票即可輕鬆登錄，歡迎遊客台南旅遊並享受購物樂趣。同時，「2024台灣設計展在台南」將於10/26至11/10舉辦，展區設置在美術館2館、市定古蹟西市場及周邊街區，展現台南豐富的設計創意，歡迎大家規劃多日遊程，盡情體驗台南的文化與魅力。更多精彩活動資訊，請參閱「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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