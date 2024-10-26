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台南美食之旅！永康必吃優質「人氣薑母鴨」 溫潤湯頭晚來就吃不到

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

坐落於台南市永康區的【名村風味薑母鴨】，是永康代表性美食之一，溫潤順口、料多味美的薑母鴨，開店總能吸引大批人潮前來，無論你是當地居民或遠道而來，都不能錯過這一味，一同品嚐這份飄香千里的美味吧！

位於美食聖地台南的【名村風味薑母鴨】，每到用餐時段，店舖外卻總是大排長龍，讓人好奇究竟蘊含了怎樣的美味。品牌在地深耕32年的老字號品牌，憑藉著湯鮮味美的薑母鴨與多種豐富的配料，深得饕客喜愛，品牌不僅僅滿足於湯底和鴨肉的美味，更注重豐富的口感和層次。各式各樣的丸子、豆腐、山藥等，讓每一口都有驚喜，猶如一場美味的冒險之旅。

【名村風味薑母鴨】引以為傲的招牌薑母鴨以溫潤順口的鍋底和鮮嫩鴨肉深得人心，鴨肉與麻油、薑片一同爆炒增添香氣，湯頭經長時間的熬製，散發出誘人鹹香，最後淋上米酒增味提香，湯頭鮮甜順口，溫和濃郁的風味令人回味無窮，充分展現了薑母鴨的獨特風味，讓人一吃就著迷！

現在店家還有推出「真空低溫宅配薑母鴨」，提供有酒、無酒、醉香三種款式，還能搭配鴨肉丸、爆湯丸、蔥燒丸等配料，真空冷凍包裝除了能保留食物最原始風味，更兼具多元健康食材及料理的便利性，讓你在家就能輕鬆進補養生。

首先，是湯頭的製作。【名村風味薑母鴨】堅持使用優質的薑母，經過精心熬製，湯頭保持了濃郁的香氣和味道。每一口湯都是用心的成果，深深地擄獲著食客的心。在鴨肉的選擇上，嚴格挑選新鮮的鴨隻，確保鴨肉的鮮嫩和口感。

鴨肉丸、蔥燒麻辣丸

薑母鴨除了湯頭鮮美外，搭配的配料也是關鍵。以精湛的手藝製作「鴨肉丸」，是最適合搭配薑母鴨的配料之一，讓每一口都充滿滿滿的鴨香，肉質飽滿的鴨肉丸Q彈有勁，每一口吃得到濃郁的鴨香。坊間少見的「蔥燒麻辣丸」本身融合了蔥燒的香氣和微辣的風味，散發誘人的花椒香與蔥香，獨特口味令人一式難忘。

豬肉貢丸和魚丸

小朋友最愛的豬肉貢丸這裡也都能吃到，口感扎實爽脆，散發濃厚豬肉香，簡直是味蕾的一大享受。Q彈可口的魚丸也毫不遜色，與鍋底的滋味完美融合，帶出魚香與甜味，令人驚喜不斷。

凍豆腐

最能品嚐湯頭風味的食材非「凍豆腐」莫屬，豆腐充分吸附了湯底的美味，每一口都在口中爆汁，令人一吃就愛上！。

山藥

想不到山藥與薑母鴨竟然會如此絕配，煮熟的山藥爽脆中帶點些許滑嫩，清新的口味在眾多配料中別具一格，好味道令人魂牽夢縈。

▲米血經過長時經燉煮後口感依舊軟嫩。
▲米血經過長時經燉煮後口感依舊軟嫩。

▲豆皮吸附湯汁後，充滿湯汁的風味與豆皮的香氣，為鍋物增添不一樣的新口感。
▲豆皮吸附湯汁後，充滿湯汁的風味與豆皮的香氣，為鍋物增添不一樣的新口感。

【名村風味薑母鴨】以其濃郁的湯頭和多樣的配料，已然是台南永康美食瑰寶。不論你是薑母鴨的愛好者還是初次嘗試，都能在此享受到薑母鴨的獨特魅力，還不趕緊呼朋引伴，一同來此大啖美食吧！

名村風味薑母鴨

店家地址：台南市永康區中山南路958號

店家電話：062311942

營業時間：15:00～22:00（週日、週一公休）

(若有天氣冷時，加開禮拜日或特殊公休日，詳請會在FB粉專公告）

粉絲專頁：https://bit.ly/47f380J

官方網站：https://bit.ly/4b1NmsV

宅配網址：https://bit.ly/4ftVEMH


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