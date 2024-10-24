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台南德元埤荷蘭村露營場 感受異國風情露營新體驗

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體驗荷蘭風情的地景觀光。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
體驗荷蘭風情的地景觀光。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台南溪北地區的柳營德元埤荷蘭村，擁有最像荷蘭風情的地景風光，蜿蜒河道與緊鄰河岸的翠綠草地宛如荷蘭羊角村，還有一座來自荷蘭原汁原味的風車，夕陽餘暉照映下的風車與水景倒映，讓人一秒飛到荷蘭。

黃偉哲市長表示，荷蘭與台南的歷史淵源密切，1624年荷蘭人在台南安平首建「奧倫治城」（後稱熱蘭遮城，就是現今的安平古堡），今年適逢「台南400」，歡迎到台南旅遊，可以再前往最具荷蘭地景風情的德元埤荷蘭村露營，充分感受異國風情，特別有意義。

▲荷蘭村獨木舟。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲荷蘭村獨木舟。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局局長林國華表示，今年甫獲交通部觀光署競爭型補助，於2024年到2027年辦理「水映南瀛－埤塘水域休憩品牌營造計畫」，將針對虎頭埤、葫蘆埤、德元埤各水域特色進行盤點及整體規劃，來發展台南獨特的埤塘文化，營造各埤塘水域品牌形象，打造水映南瀛廊帶在地特色之觀光遊憩活動。德元埤荷蘭村的規劃設計即將開始作業，也將再檢討園區既有觀光資源及埤塘觀光特色，強化觀光設施及優化環境景觀，提供更優質的觀光環境。此外，園區內的合法露營場，有烤肉區、車露區等設施，提供多元的露營活動，也有獨木舟的水域遊憩活動可以參加，讓遊客來此可以在平靜的水域上，悠閒的細細感受德元埤水陸風光。

▲荷蘭村露營位。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲荷蘭村露營位。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局表示，德元埤荷蘭村持續在優化升級中，像是風車也正在進行風車揚水機構件更新，暫停風力轉動，預計年底前會完成修復，屆時就會恢復運轉功能，可以在開放時間進行風車轉動的展示，不過風車整體外觀未受工程影響，因此遊客仍然可以拍到美美的風車照片。此外，目前也正規劃於年底舉辦露營主題的園區活動，將會有露營體驗、露營主題市集及展演活動，精彩可期，相關訊息請參閱「台南旅遊網」或「台南旅遊」臉書粉絲專頁。

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