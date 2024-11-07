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超吸粉的「過橋米粉」！湯頭濃醇、沽溜米線好好吃，內用還有菊花茶無限暢飲

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

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「吸粉堂過橋米粉-台南安平店」

之前經過吸粉堂過橋米粉台南安平店，用餐時段的人潮還不少，馬上收進口袋名單中，終於找到時間來品嚐啦～我們點了過橋米粉及雞腳都好吃！還有黃金泡菜也深得我心，而且店家態度也很親切，馬上來分享給你們啦～

安平美食「吸粉堂過橋米粉台南安平店」外觀

吸粉堂過橋米粉安平店位於安平路上，吃完還可以去安平老街走走。

台南螺螄粉「吸粉堂過橋米粉台南安平店」店內環境

一走進店內明亮乾淨的空間用餐起來很舒適，牆壁上還有傳統手工米粉的製作過程，透過畫作來呈現介紹很有趣，感覺都長知識了呢～

吸粉堂過橋米粉安平店還附菊花茶可以自行取用，餐具擺放在消毒機內，衛生又環保。

當天去剛好看到炸好的炸蛋山，厚厚的炸蛋看起來很誘人。

台南安平「吸粉堂過橋米粉」餐點介紹

我們點了3道不同口味的餐點，分別是菌菇過橋米粉、番茄過橋米粉、豬肉螺螄粉、來份雞腳，餐點都蠻符合我們的胃，大推加炸蛋！吸附湯頭後半脆半軟超好吃~

豬肉螺螄粉/小辣 160元+炸蛋 25元

湯頭用螺肉下去熬煮，香氣十足！配上酸筍及酸豆角提供了酸香滋味，裡面還有豆皮、花生、辣蘿蔔條、木耳、青菜⋯⋯多種食材。

我選小辣吃起來剛剛好，而且調味不會太重鹹或太酸，店家針對台灣人的口味有稍微調整，味道吃起來剛剛好，濃醇的湯底，我妹默默的就把整碗湯跟麵吃光光，如果嗜辣的朋友，可以點中辣以上，香辣過癮！推薦一定要加炸蛋！

菌菇過橋米粉/小辣 160元(附小菜)

隨餐附3樣小菜，不定時會更換，依照當日供應為主!

這道湯頭也讓我驚艷！以西式菌菇濃湯方式製作，湯頭很濃郁，不愛吃重口味的朋友，可以試試這道，靈魂湯頭很好喝，越喝越順口，裡面搭配上豆腐、肉片、豆芽、木耳、鴨血、菇類等食材，再配上Q彈沽溜的米線也很讚！

番茄過橋米粉/小辣 160元(附小菜)

番茄過橋米粉湯底以大骨加入牛番茄炒成醬製成，喝很來很清爽，帶有番茄自然的酸香及微辣滋味，爽口不膩，裡面還有青菜、豆腐、肉片、鴨血⋯⋯等，加上QQ彈彈的米粉越吃越開胃，是我會想再回訪的店家，口味上我們都蠻喜歡。

來份雞腳 35元（5支）

雞腳一入口後也讓我嚇到!吃起來非常的軟爛，獨門醬滷很夠味，帶點鹹甜風味及膠質，真的好涮嘴！一個人吃5支也沒問題，來吸粉堂安平店真的要來份雞腳。

一份小菜 50元（小菜不定時更換）

當天我們又加點一份小菜，有黃金泡菜、木耳、海帶絲，黃金泡菜辣味鮮明，醬汁濃郁，我們都好喜歡。柚香雲耳，脆口的雲耳有香甜的柚香滋味，非常清爽。海帶絲則是保有原本的海帶風味，吃起來甜甜的。

黃金泡菜/500g 250元

吃完黃金泡菜後覺得意猶未盡，立刻詢問有沒有單賣，默默的就帶了一瓶回家。

吸粉堂過橋米粉台南安平店

地址：台南市安平區安平路394號

電話：0958-179-618

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

FB

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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