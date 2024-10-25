綠葡萄奶油綠豆大福快嚐鮮！ 「金桃家草莓大福台南3号店」 台南北區甜點伴手禮 大福麻糬好好吃

#新店報報【金桃家草莓大福台南3号店】 試營運啦～

胖比馬上來踩店，3号店除了販售大福以外，還有現泡茶、霜淇淋及日式甜點，可以現場來品嚐，想買金桃家草莓大福又多了一個點可以購買啦～

台南草莓大福【金桃家草莓大福台南3号店】外觀

店址位於北區北忠街，無名豆花旁，白色系的小屋挺可愛，附近還有台南知名連得堂煎餅、中華寶來軒拉麵、西羅殿牛肉湯，周邊美食其實還不少呢～

台南伴手禮「金桃家草莓大福台南3号店」店內空間不大，主要以外帶為主，提供3種現泡茶，現泡茶需要等候，只販售冰飲，其中兩款茶是與台中的Workshop Tea Housee合作的特調茶款，一款來自華岡五區的台灣茶。

現泡茶 70元

當天選了有開心果香氣的紅茶，喝起來順口，尾韻帶有開心果的滋味，無糖的喝起來不澀，獨特的茶香配上大福享用真的超搭！

金桃家草莓大福台南3号店，每日供應的大福口味會公告在牆上。

當天就和好友一人買一盒不同口味的大福，圓滾滾的看起來也挺療癒呢～

綠葡萄奶油綠豆大福 220元（6入）

季節限定綠葡萄奶油綠豆大福好好吃！細緻綿密的內餡，帶有奶香與綠葡萄的甜，而且外層的QQ皮不會太厚，我一次就吃了2顆！

栗子紅豆 190元(6入)

紅豆餡不會太甜膩，裡面還包上栗子，入口後有栗子香甜滋味，與紅豆餡也好搭。

有興趣的朋友可以去吃吃看，當成台南伴手禮送給親朋好友也很可以呢～

金桃家草莓大福台南3号店

地址：台南市北區北忠街174號

營業時間：12:00-18:00

10月試營運店休日/17、18、22

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文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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