嘉義「解憂山城」瑞里2日慢旅：人氣美食、咖啡、步道、旅宿全收錄

【旅奇傳媒/編輯部報導】微涼的秋意，享受私人恬靜的慢旅時光，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）推薦秋天來趟瑞里村2日遊，在茶香裡慢食、慢語、慢宿、慢旅行！「看著山景，享受詩跟遠方」、「喝一杯會呼吸的咖啡」、「暫時逃離大城市的焦慮」、「住在茶園風景裡」，都是瑞里村帶給每一位旅人最真切的美好！

▲瑞里印象咖啡莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲青葉咖啡莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，瑞里村就像一座解憂山城，一年四季都有不同的風貌，春季賞紫藤花、夏季螢光點點、秋季適合慢旅及冬季的香糖甜味，讓每位旅人一來過就會想再回訪！秋天微涼的氣息已悄悄到來，最適合喝上一杯阿里山的熱咖啡暖暖心，瑞里村的每家咖啡廳各有特色，「青葉咖啡莊園」的法式鄉村咖啡庭園，能飽覽綿延山景；站在「瑞里印象咖啡莊園」的玻璃木造窗前等一杯咖啡，宛如 MV 場景般，還提供得來速服務過路旅人。

▲茶壺咖啡語茶莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲有人伴伴 coffee。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲100% 咖啡莊園。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「茶壺咖啡語茶莊園」的永不凋謝粉紫花串從屋簷洩下，啜飲香醇咖啡，彷彿走入日劇場景；「有人伴伴 coffee」有來自在地瑞里咖啡莊園種植及烘焙，也有自種高山茶葉特調飲品；瑞太古道旁的「100% 咖啡莊園」，茶園旁喝咖啡看風景，超愜意！

▲茗園茶葉。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲蕙茗園餐廳。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

瑞里村的山產慢食更是收服每位旅客的胃，「茗園茶葉」將自產茶葉入菜，結合在地當季新鮮食蔬，開發出得獎創意料理，吃過就難忘懷。「蕙茗園餐廳」及「幼葉林餐廳」的無菜單料理都深獲饕客喜愛。

▲小公主咖啡。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲茶壺餐廳。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「雲潭鋪子」坐擁山景，搭配特色風味料理吃起來特別香；「小公主咖啡」不只有咖啡香，鍋物料理更是火熱了每位旅人的胃與心；老字號「茶壺餐廳」的經典菜有梅子豆腐、梅干控肉，都是令人難忘的滋味！用料實在菜色豐富的「泉元餐廳」，非常適合家族團聚、多人聚餐。

▲太興岩步道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲綠色隧道。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

前往瑞里村必經之路是166線道，沿途有多條山林步道可讓遊客選擇，海拔約850公尺的「太興岩步道」輕鬆好走，茶園、山巒風景相當唯美！綠色隧道有台版「嵐山竹林小徑」之稱，竹林高如通天，仿佛置身武打電影場景，是全齡都能走的步道！「瑞太古道」是條有一百多年歷史的古道，沿途行經蓋天孟宗竹林，當風吹響沙沙聲迴盪，恍若置身於電影「臥虎藏龍」。

文觀局表示，瑞里有許多特色旅宿，有地中海異國氛圍的「青葉山莊」、隱身山林裡的歐風城堡「高帝園茶葉民宿」、夢幻可愛的「阿漢的家民宿」森林木屋、適合親子輕旅行的「朵麗絲森林民宿」及「山間茶墅民宿」，還有阿喜紫藤民宿、明月大船的家、許家茶園…等多家民宿，讓旅客盡享山林的寧靜及清新的空氣，非常適合來趟山城解憂小旅行，相關旅遊介紹都可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁查詢或加入「慢遊嘉義」Line@。

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