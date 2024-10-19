「臺南400農漁地景藝術節」讓台南更美了！6大戶外裝置藝術免費拍

臺南越來越美！臺南400農漁地景藝術節「生生萬物」將於即日起（10/19）隆重開幕，為臺南建城400年帶來多元豐富的戶外裝置藝術展。本次展覽分別在六大地點展出，展現農漁文化與臺南歷史的深厚底蘊。每一件作品都呈現出獨特的文化符號，其中胡乘祥的《意外的交界地》與莊志維的《看起來也甜甜》尤為引人注目，這兩件作品透過創新的視覺表達方式，將傳統與當代藝術相互交融，傳達了臺南的故事與魅力。

圖／取自「藝遊臺南臉」書粉專

《意外的交界地》在青鯤鯓青山漁港展出，作品外層以竹構交錯，模仿捕撈漁網的形態，輕盈而具穿透感，象徵人類與海洋的互動。內層則運用銀灰色材質，如魚鱗般閃爍，呈現出海洋生命的動態。作品以魚群游動的光影，喚起人們對於海洋資源的珍惜，並以藝術形式表達永續漁業的理念。這件作品不僅展現出臺南漁業的繁榮過往，也引導觀眾思考人與海洋的未來共存。

圖／取自「藝遊臺南臉」書粉專

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另一件作品《看起來也甜甜》則在蕭壠文化園區展示，由莊志維以臺南的「甜」為靈感，運用彩色反光材質打造出如糖果般的夢幻效果。作品不僅再現了臺南糖廠的輝煌歷史，更象徵著這座城市的溫暖人情與豐富文化。當陽光灑落在作品上，五彩斑斕的光影彷彿將觀眾帶入糖果世界，體現了臺南甜美文化的過去與現在。這份甜蜜不僅是食物的記憶，也是對這片土地的深情詮釋。

圖／取自「藝遊臺南臉」書粉專

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本次藝術節的其他裝置作品同樣精彩，融合農漁文化與當地特色，將觀眾帶入不同時代的台南風貌。從七股觀海樓的壯麗景致到隆田chacha文化資產園區的歷史痕跡，每個展區都充滿驚喜與故事，為大家提供絕佳的打卡景點。

圖／取自「藝遊臺南臉」書粉專

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圖／取自「藝遊臺南臉」書粉專

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臺南400農漁地景藝術節將持續至2025年4月30日，邀請所有喜愛藝術的民眾來一場視覺與文化的饗宴。無論是探索漁港的交界故事，還是走進甜美的歷史回憶，這次展覽絕對不容錯過。趁週末時間，來臺南的各大展區打卡拍照，感受這片土地與藝術的完美結合吧！